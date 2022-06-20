Росіяни почали навчання у Калінінградській області: стрілятимуть з "Градів" і "Гіацинтів"

Росія розпочала військові навчання у Калінінградській області на тлі заборони транзиту санкційних вантажів через Литву. Російські військові будуть вчитися стріляти з артилерії.

Росіяни проведуть навчання зі стрільби з "Ураганів"

Про військові навчання повідомив Балтійський флот Росії. У повідомленні йдеться, що на території Калінінградської області росіяни проведуть навчання зі стрільби з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган".

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Також російські військові проведуть стрільби з великокаліберних гармат "Гіацинт" та іншого артилерійського озброєння.

Зауважимо, що Балтійський флот Росії оголосив про навчання у Калінінградській області 13 червня. Повідомлялося, що участь у навчаннях візьмуть понад 3 тисячі військових.

Навчання росіян відбудуться на тлі загострення відносин з Литвою

У Росії відкритою погрожують Литві та Європейському Союзу. Як відомо, Москва не шукає приводів для агресії та вдерлася з війною до України.

Цього разу у Росії виправдовують свою агресивну політику тим, що литовська залізниця припинила транзит низки російських товарів до Калінінграда, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Під заборону ЄС потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Тому росіяни, якщо захочуть доставляти у Калінінградську область заборонені товари, будуть змушені робити це Балтійським морем.

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У Росії принципове рішення Литви зустріли звичною істерикою. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що "це порушення всіх і вся", та назвав дії Литви незаконними.

Голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов взагалі пригрозив Євросоюзу та Литві. Він сказав, що Росія "розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами".

Ще раніше у Росії додумалися скасувати постанову про визнання незалежності Литви, яку прийняли ще в СРСР. Відповідний законопроєкт у Держдумі зареєстрував російський депутат Євген Федоров.

Йому відразу відповів литовський депутат Матас Малдейкіс. Він зазначив, що в Литві теж можуть "пограти у скасування історичних подій" та нагадав, що "Смоленськ – це Литва".

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