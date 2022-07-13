російські спецслужби активно вербують чоловіків з Херсонщини у найманці

росіяни відчувають дуже велику потребу у поповненні свого особового складу. Мобілізація у росії провалюється, тож вони хочуть змусити воювати у своїх лавах українців.

російські окупанти роблять усе можливе для того, щоб довести ситуацію на тимчасово окупованих територіях до гуманітарної катастрофи. Згідно з їхніми розрахунками, це дозволить росіянам заламати спротив мирного населення та довести людей до відчаю.

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Вербування чоловіків на війну проти України

російські окупанти почали намагатися використати складну ситуацію на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах.

Спецслужби російських окупантів почали спроби вербування чоловіків, які мешкають на окупованих територіях, на війну проти України. Вони сподіваються на те, що безробіття. складна гуманітарна ситуація та безвихідь штовхнуть українських чоловіків на прийняття пропозиції.

Окупанти обіцяють новим мобілізованим грошову винагороду, а також запевняють, що ті не будуть брати участі у бойових діях проти України після майбутнього так званого "референдуму".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали позбавляти заробітку усіх, хто відмовляється йти з ними на співпрацю. Таким чином вони хочуть зламати опір мирного населення та змусити всіх грати за їхніми правилами.

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