Росіяни почали виселяти особовий склад з Джанкоя і модернізувати аеродроми в Криму, – джерело

Російські загарбники почали нову військову активність в тимчасово окупованому українському Криму. Окупанти почали висиляти свій особовий склад з Джанкоя.

Про це розповіли джерела 24 Каналу. Водночас ворог проводить активність і на аеродромах в глибині Кримського півострова.

Дивіться також Мають бути серйозні наслідки: де в Криму цієї ночі потужно вибухало

Ворог продовжує військову діяльність у Криму

Співрозмовники 24 Каналу зазначили, що противник активними темпами розпочав відновлення та, імовірно, модернізацію аеродромів в глибині півострова. Мовиться про летовища у Кіровському, або Іслям-Терек, що в районі окупованої Феодосії, та у Багеровому, що в районі Керчі.

Окрім того, джерела підкреслили, що російські загарбники від Тарханкута до бухти Тернової набудували оглядових вишок на відстані майже 500 метрів кожна.

У Криму цього дня було неспокійно

На Кримському півострові вранці 20 травня оголосили повітряну тривогу. Російські загарбники також вчергове перекрили свій сумнозвісний Керченський міст.

Російські пропагандисти писали, що в Севастополі морський і наземний громадський транспорт припиняє рух через тривогу. Окрім того, окупанти повідомляли про нібито "пуски ракет", а також казали, що "був залп до 12 ракет".

У телеграм-каналі "Кримський вітер" також писали, що на аеродромі окупанти Бельбек підняли в повітря винищувачі. Так окупанти зазвичай роблять, щоб літаки не були вражені ракетним ударом на землі.

До того ж начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук повідомив, що є ймовірність, що Чорноморський флот ворога у Криму, втратив останнього носія крилатих ракет. Однак він наголосив, що наразі ця інформація ще не підтверджена, тому варто дочекатися офіційного підтвердження. Ймовірно, мовиться про малий ракетний корабель "Циклон", що стояв у порту окупованого Севастополя.

У мережі писали, що судно російського флоту, швидше за все, було вражено ракетами ATACMS. Внаслідок удару загинули 6 військовослужбовців, ще 11 – постраждали. Українські військові щодо удару по російському малому ракетному кораблю поки що нічого не писали.