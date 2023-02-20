Окупанти мужньо штурмують кущі за 15 кілометрів від лінії зіткнення: кумедне відео від ЗСУ

У мережі пошили кумедне відео за участі російських вояк. На кадрах видної їхній "героїчний штурм" проти кущів.

Пропагандисти заявили про "мужню атаку" російських військових на Сватівському напрямку. Однак виявилося, що це був "тренувальний" штурм посадки за лінією фронту.

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Штурм проти посадки

Незалежні оглядачі з'ясували, що насправді окупанти штурмували порожню посадку за 15 кілометрів від лінії бойових зіткнень на Луганщині. Зазначають, що це могло бути тренування окупантів.

Відеокадри російської атаки на зарості кущів поблизу села в Старобільському районі Луганщини з точною геоміткою оприлюднила 20 лютого моніторингова ініціатива DeepState.

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"Друга армія світу "мужньо" штурмує кущі біля Бараниківки за 15 кілометрів від лінії зіткнення", – йдеться у дописі.

Зазначимо, що Бараниківка – село у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області. Наразі воно тимчасовоокуповане російським загарбникам і знаходиться у їхньому тилу.

Ймовірно, що на відео зафільмовано фрагмент навчань окупаційних військ: вони відпрацьовували захоплення лісопосадки.

За даними оглядачів DeepState, наразі на цьому відтинку фронту на Луганщині ворог безуспішно здійснює спроби наступів з Площанки та Кремінної. Останнім часом, зазначають аналітики, темп атак ворога лінійно йде на спад.

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