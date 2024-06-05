Отруюють і здають позиції: взятий у полон росіянин поскаржився на спротив місцевих в окупації
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Українські захисники взяли у полон 28-річного російського військового. Він розповів, що українці в окупації чинять постійний спротив, а також здають їхні позиції.
Нещодавно українські військові також взяли в полон громадянина Словаччини, який воював у складі окупаційної армії. Чоловік був медиком і під час евакуації пораненого отримав контузію. Втім, він вирішив не повертатися на російські позиції, а пішов у бік ЗСУ.
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Окупант розповів про спротив українців в окупації
28-річний окупант розповів, що потрапив на фронт у жовтні 2022 року. Чоловіка мобілізували й відправили на навчання снайпера до Дагестану. У грудні 2022 року окупант опинився на фронті, втім не у ролі снайпера, а звичайного штурмовика, якого відправили на передову.
"Мені дали автомат і відправили на передову", – заявив окупант.
Згодом окупант потрапив на ротацію й став більше стикатися з українцями в окупації. Російський військовий почав бідкатися, мовляв, громадяни України в окупації усіляко намагаються насолити російським військовим.
Здають позиції, отруюють людей (російських військових – 24 Канал). Якось я їхав на машині, й по мені відпрацював маленький міномет. Пізніше ми дізналися, що це була пара, яка була проти нашого перебування тут,
– бідкається окупант.
Росіянин також заявив, що українці, які чинять спротив в окупації, маскуються й відкрито про це не заявляють. Про партизанів російські військові дізнаються лише з розмов місцевих жителів, які підтримують російську владу.
Окупант в полоні розповів про спротив українців: дивіться відео
Росіяни в українському полоні: останні відео
- Перші мобілізовані в'язні вже успішно виконують завдання на полі бою. Ба більше, українським захисникам вже вдалося взяти у полон російських військових.
- У травні бійцям ССО також вдалося взяти у полон росіян на Харківщині. Так, російські військові захопили цивільну будівлю, 4 окупантів спецпризначенці ліквідували, оскільки вони чинили опір, а 2 – взяли у полон.
- 3 червня українські захисники також взяли у полон чимало росіян. Так, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що протягом доби в полон захопили близько 60 окупантів. Всі вони здавалися під Вовчанськом на Харківщині.