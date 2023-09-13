Скільки окупантів залишили заявки на здачу в полон: у ГУР дали чітку відповідь
Російські загарбники, які не хочуть ставати воєнними злочинцями проти українського народу, активно здаються у полон нашим військовим. Так, здебільшого вони лишають свої заявки у проєкті "Хочу жити".
Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він запевнив, що мовиться про десятки тисяч заявок на здачу в полон, передає 24 Канал.
Дивіться також Спецоперація українських сил у Криму триває, – ГУР
Юсов розповів про здачу в полон росіян
Представник ГУР МО зазначив, що державний проєкт "Хочу жити", який функціонує за допомогою роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Саме ця організація займається тим, що приймає заявки від охочих військовослужбовців армії держави-агресора, які бажають здатися.
"Штаб займається їхнім безпечним переведенням через кордон, облаштуванням побуту й утриманням тут відповідно до норм міжнародного права й Женевських конвенцій", – наголосив Юсов.
Він також запевнив, що наша держава свої зобов'язання виконує. Представник розвідки наголосив, що існує можливість переходу росіян кордону з технікою, а операція "Синиця", де російський пілот пригнав вертоліт Мі-8 в Україну, є тому яскраве свідчення.
В рамках проєкту "Хочу жити" з моменту початку існування вже 25 тисяч заявок росіяни надіслали. А якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здалися в полон,
– підкреслив він.
Наостанок Юсов зауважив, що останнім часом завдяки активним діям українських Сил безпеки й оборони активно поповнюється обмінний фонд. Зокрема, мовиться як про тих, кого захопили у полон, так і тих, хто в польових умовах прийняв рішення зберегти своє життя.
Росіяни масово здаються у полон в Україну
- Спецдоповідачка ООН Еліс Джил Едвардс зазначила, що російські військові були задоволені ставленням до них українців під час їхнього перебування у полоні. Росіяни зазначили, що наша держава забезпечує їх всім необхідним.
- Водночас інколи росіяни знаходять досить оригінальні способи, щоб здатися у полон ЗСУ. Так, один з окупантів навіть переплив водойму, щоб потрапити у полон.
- Крім цього, на початку серпня наші захисники взяли у полон з десяток загарбників. Тепер вони поповнять обмінний фонд, щоб визволити українців з російського полону.