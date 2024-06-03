Полонені вибовкнули правду: офіцер ЗСУ розповів, як змінилась поведінка росіян на фронті

Сили оборони, попри важку ситуацію на полі бою, продовжують нищити ворога. Самі ж росіяни уже відчувають, як ЗСУ знищують їхній потенціал. Водночас російському командуванню на втрати байдуже.

При цьому окупаційна армія продовжує численні штурми, намагаючись вибити ЗСУ з позицій. Детальніше про це 24 Каналу розповів офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Радимо переглянути Росіяни тиснуть на Роботине та просуваються в Часовому Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Росіяни усвідомлюють кількість своїх втрат

Кількість штурмів з боку росіян на фронті не зменшується. Окупанти продовжують робити спроби прорвати українську оборону.

Вони змінюють тактику своїх штурмових дій то вдень, іноді вночі – з технікою чи без техніки. Сьогодні (3 червня – 24 Канал) трохи спокійніший день був, вони без техніки. В районі Красногорівки намагалися на мотоциклах підвозити своїх штурмовиків безпосередньо на поле бою,

– розповів Сергій Цехоцький.

За добу 3 червня відбулося понад 130 скидів з дронів та приблизно 200 обстрілів з різного виду озброєння лише по позиціях 59 ОМБр імені Ярослава Гандзюка.

"При цих штурмових діях у нас вже ведуться стрілецькі бої з автоматичної зброї, тобто ми вступаємо у контакт. Але щоденно знищуються десятки окупантів, які лізуть на нашу землю. У лавах ворога все ж усвідомлюють кількість загиблих, розуміють, до чого призводять їхні штурми, але все одно пруть. Це ми знаємо від полонених та з перехоплень", – зауважив офіцер.

Звісно, мовиться не про російське командування. Вони аж ніяк не звертають уваги на втрати власного народу на загарбницькій війні. Це зрозуміло не лише з "м'ясних штурмів", але й з короткого часу або й узагалі відсутнього навчання мобілізованих.

Financial Times прогнозує, що Росії не вистачить наявної кількості військових для утримання ініціативи на фронті. Цьому також не допоможе значна кількість ув'язнених, яких відправляють воювати. Тож до кінця цього року або ж на початку наступного, Москва муситиме вдатися до нової хвилі мобілізації

Росіяни, які потрапили в український полон, також нарікають на мобілізацію та кажуть, що, мовляв, не хотіли йти воювати. Серед мобілізованих значна кількість зеків.

"У російських підрозділах ув'язнені не мають ніякого авторитету, це "штрафники". До них таке ставлення: "якщо перед родіной завинив, то треба цю ганьбу змити кров'ю"", – додав Цехоцький.

Актуальні втрати росіян на війні

З початку повномасштабного вторгнення і до 3 червня російська армія скоротилася на більш як 511 тисяч бійців. Зокрема, за останню добу вдалося знищити 1270 окупантів.

Силам оборони вдається не лише ліквідовувати ворожий особовий склад, але й майстерно нищити техніку росіян. Станом на 3 червня Росія втратила: