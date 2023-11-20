Дід Шойгу не вигадав кращого, – офіцер ЗСУ розніс фейк про "перехід українського льотчика"

Росіяни вигадали черговий фейк про те, що нібито український льотчик "втік" до Росії. Ба більше, він ще й перелетів до ворога на своїй бойовій машині. У ГУР МО спростували цю недолугу брехню.

Авторство ж цього фейку напевно належить міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу. Таку думку висловив 24 Каналу офіцер ЗСУ Тарас Березовець, додавши, що Шойгу й раніше вигадував дзеркальні відповіді на успішні операції України.

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Фантомні болі росіян

Глава міноборони не вперше поширює фейки. Раніше він розповідав про "втрати" української авіації після того, як сама Росія позбулася завдяки українським силам понад двох десятків вертольотів.

Шойгу, якого ще називають дід Кужугет (по батькові Шойгу – Сєргєй Кужугетович – 24 Канал) не вигадав нічого кращого, ніж дзеркально брехати та розповідати байки про нібито українські "втрати",

– зазначив офіцер ЗСУ.

Тарас Березовець прокоментував черговий фейк росіян: дивіться відео

Коли були ліквідовані та пошкоджені 24 російських ударних гелікоптери Ка-52 та Мі-8 на аеродромах Бердянська та Луганська, журналісти російських провоєнних каналів звернули увагу на те, що дід Кужугет назвав аналогічну цифру. За його словами, за кілька днів буцімто були "ліквідовані" саме 24 українських винищувачів.

17 жовтня Україна завдала ударів ракетами ATACMS по аеродромах окупованих Бердянська та Луганська. Внаслідок ударів російська авіація зазнала значних ударів: щонайменше ліквідовано 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" та 2 вертольоти Мі-8. Також пошкоджено 15 машин – 8 одиниць Ка-52 та 7 Мі-8.

Чому вони брешуть – це питання до психіатрів, адже Шойгу міг назвати цифру 23 чи 25, а сказав 24. Це, напевно, щось по Фрейду,

– припустив Тарас Березовець.

Подібна ІПСО про нібито "втечу" в Росію українського пілота, абсолютно дзеркальна відповідь росіян. Вона, на думку офіцера ЗСУ, вказує на їхні фантомні болі від того, що російські військові льотчики насправді тікають в Україну.

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