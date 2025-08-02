Російські війська завдала авіаударів по Херсону. Пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

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Що відомо про атаку на Херсон?

Близько 18:00 російська авіація вдарила двома керованими авіабомбами по Херсону. Пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Також понівечено 3 приватні будинки та багатоповерхівку.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють Херсон важкою артилерією та використовують дрони для атак на людей і транспортні засоби. Небезпеку в Херсоні становлять ворожі FPV-дрони та дрони Mavic, які полюють на цивільні та військові цілі.

Російські дрони особливо націлені на транспортні артерії та машини, що рухаються до і з Херсона.

Раніше, 19 липня, російські загарбники вдарили по території Греко-Софійської церкви — найстарішого храму міста Херсон.