Росіяни пошкодили трубопровід з аміаком на Харківщині: сталась розгерметизація

У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

На місці аварії вже працюють усі профільні служби. Про деталі буде відомо згодом.

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Розгерметизація на трубопроводі з аміаком

Голова Харківської ОВА заявив, що обстрілами росіяни пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих атак відбулася розгерметизація.

В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом,

– заявив Синєгубов.

Разом з тим, про небезпеку для харків'ян наразі не повідомляли.

Ворог посилив обстріли Харківщини

Олег Синєгубов 5 червня підкреслив, що ворог посилив обстріли Харківської області. Протягом минулої доби ворожих атак зазнали 26 населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

За минулу добу, 4 червня, у регіоні від ворожих обстрілів загинуло 2 людини, 3 – отримали поранення.

Голова ОВА підкреслює, що ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру, руйнуючи житлові будинки, гаражі, господарчі споруди харків'ян.

Аміак — це отруйний безбарвний газ, має характерний різкий запах. Першочергово подразнює очі й дихальні шляхи. Якщо людина вдихає велику концентрацію аміаку, то може отримати отруєння. Симптоми отруєння аміаком: прискорення серцебиття та пульсу, можливі судоми, ядуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри.