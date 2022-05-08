Росіяни посилили угруповання на Харківському напрямку, але наступальний дій не проводять

Окупанти на Харківському напрямку намагаються перешкоджати контрнаступальним діям ЗСУ. Ворог зосередив основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Відповідну інформацію оприлюднили в Генеральному штабі Збройних Сил України увечері 8 травня.

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На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу,

– вказують українські військові.

Окрім цього, загарбники продовжують вдаватися до обстрілів військової і цивільної інфраструктури.

Ізюмський і Слобожанський напрямки

На Ізюмському напрямку ворог:

здійснював перегрупування своїх підрозділів,

поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей

проводив розвідку зі застосуванням БПЛА "Орлан-10" з метою уточнення позицій наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви у Бєлгородській області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України.

Підтверджено розгортання у зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу,

– додали у Генштабі ЗСУ.

Ситуація під Ізюмом: що про це відомо

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати касетними снарядами з РСЗВ "Ураган" мирне населення в Ізюмі. При цьому, як зазначає депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, ворог звинувачує у використанні цієї забороненої зброї Збройні Сили України.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог біля Ізюма має значні втрати, хоч постійно намагається випробувати українську оборону. Водночас є жертви і серед цивільного населення. Так, лише за 7 травня на Харківщині 2 людей загинули, 4 – зазнали травм.

Валерій Залужний 5 травня поспілкувався з главою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови головнокомандувач повідомив, що ЗСУ переходять до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Нагадаємо, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов наприкінці квітня приїжджав під Ізюм, що на Харківщині. За даними розвідки, він протягом кількох днів перебував на Сході України. ЗМІ пишуть, що після атаки українських військових Герасимов зазнав поранення та ганебно втік з поля бою.

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