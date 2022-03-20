Росіяни поводяться як неонацисти, – Зеленський в інтерв'ю CNN

Президент України Володимир Зеленський робить усе, аби світова спільнота знала про жорстокі злочини росіян. Зокрема, він розповів про це в новому інтерв'ю CNN.

Володимир Зеленський згадав про заяви Росія щодо "неонацизму" в Україні.

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Зеленський про злочини росіян

Президент України заявив, що зараз саме росіяни поводяться як неонацисти. Він заявив, що достатньо подивитися на історію та наукові матеріали й порівняти.

Зеленський згадав, що нацисти блокували Київ та інші міста, запобігали доставленню води та їжі. Президент наголосив, це ж саме роблять росіяни. Зокрема, він згадав про окупований Маріуполь.

Їхні методи не змінилися,

– додав лідер України.

За словами Зеленського, своїми діями вони зраджують історію своєї батьківщини. Адже те, що зараз відбувається у Маріуполі, Києві, було у Ленінграді (зараз Санкт-Петербург).

Усі знають, скільки людей померло під час блокади Ленінграду. Вони не мали їжі та води. Це ж саме відбувається зараз в України. У кінці Зеленський сказав: "То ж хто нацисти?".

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