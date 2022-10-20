Скільки російських військових звернулися до України, щоб здатися у полон

Декілька тисяч російських окупантів вже звернулись до України. Серед охочих здатись й ті окупанти, що отримали повістки і ті, хто вже на війні в Україні.

Цю інформацію на брифінгу 20 жовтня повідомив спікер державного проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко. Він уточнив, що точну цифру тих, хто здався в полон, не називають в цілях безпеки.

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Тисячі росіян звертаються до України

З моменту старту проєкту вже маємо понад 3 тисячі звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо,

– заявив Матвієнко.

Проєкт "Хочу жити" почав діяти з 18 вересня 2022 року. Раніше питанням росіян, які хочуть здатися в полон, опікувалась Нацполіція. Згодом його передали керівництву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Росіяни можуть дуже просто здатись у полон

За даними Віталія Матвієнка, росіянам, які хочуть здатись в полон, варто ввести в пошуку в телеграмі "Хочу жить бот". Ті, хто хоче здатись в полон, можуть зателефонувати за номерами:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.

Після звернення відбудеться певна процедура, де буде обумовлено, як, яким чином і де російський військовий зможе здатися в полон. Але про саму процедуру – як, що і де – я вам розповісти не можу,

– пояснив спікер проєкту.

Він також уточнив, що здатись у полон можуть ті, хто вже на війні та ті, хто незабаром мав бути мобілізований. За даними спікера державного проєкту "Хочу жити":

Україна гарантує російським військовослужбовцям повне дотримання Женевських конвенцій, зокрема триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв'язуватися з родичами;

внаслідок мобілізації в Росії кількість дзвінків тільки збільшується.

За даними Матвієнка, проєкт себе виправдав.

Росія заблокувала сайт "Хочу жити"

Оперативне командування "Південь" 17 жовтня повідомило, що Росія заблокувала сайт "Хочу жити". Попри це, росіяни продовжують здаватись в полон.

Адже окупанти можуть телефонувати на гарячу лінію чи звертатись у чат-бот. Детальніше про проєкт читайте за посиланням.

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