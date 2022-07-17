росія проплатила антиукраїнські мітинги в Ізраїлі, – посольство

По всьому світу проходять акції, мета яких голосно заявити, що росія – це країна-терорист. Окупанти можуть лише придбати собі підтримку на кілька годин.

Поки увесь світ висловлює свою думку щодо росіян, окупанти вирішили відповісти своїми "акціями". Як і завжди, їм вдалося лише зганьбитися.

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Проплачені росіянами мітинги в Ізраїлі

У Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі відбулися антиукраїнські акції. Водночас було помічено пропагандистську атаку росіян у соціальних мережах.

Як повідомило посольство України в Ізраїлі, ці акції були профінансовані російським урядом. Відповідно, про жодну підтримку російських окупантів в Ізраїлі не йдеться, а провокація окупантів не мала значного ефекту.

Війна росії з Україною: останні події

Попри гучні заяви російських окупантів про повний контроль над Луганською областю активні бої тривають. Наступ ворога не просто захлинувся – втрати росіян почали швидко зростати. ЗСУ вдалося знищити ворожий командний центр та склади з боєприпасами, тому росіянам навряд чи вдасться вийти на всі кордони області в найближчій перспективі.

російські пропагандисти зняли черговий фейк про "українські біолабораторії". Місцем чергової ганьби окупантів стали потужності фармкомпанії, яку знає вся Європа.

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