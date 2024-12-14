Росіяни просунулись біля Покровська та Вугледара: огляд та аналіз фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, зокрема в Курській області, поблизу Покровська та Вугледара, проте зазнають суттєвих труднощів через ефективну оборону і контратаки українських сил. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що багато заяв російських джерел про просування залишаються непідтвердженими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд ситуації на кількох ключових ділянках фронту Інситуту вивчення війни (ISW) станом на 14 грудня.

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Курська область

Російські війська продовжують спроби наступу на головному українському виступі в Курській області, однак суттєвого прогресу їм досягти не вдалося. За інформацією російських мілблогерів, війська РФ нібито просунулися поблизу населених пунктів Миколаєво-Дар′їно, Мартинівка та Куриловка. Проте ISW не може підтвердити ці заяви.



Бойові дії на Курщині тривають / Інфографіка ISW

У відповідь на російські атаки українські сили провели контратаку біля Черкаської Конопельки, завдавши удару по ворожих позиціях. Російські війська також активізували дії в інших районах – поблизу Новоіванівки, Свердліково та вздовж річки Псел, але їх просування залишаються мінімальними.

Донеччина

У районі Покровська російські війська провели кілька наступальних операцій і досягли певних успіхів. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські сили закріпилися в південній Лисівці та західному Пушкіному. Однак інформація про просування до Новотроїцького, Шевченка та інших населених пунктів поки не знайшла підтвердження.



Ситуація поблизу Покровська складна / Інфографіка ISW

Українські сили продовжують завдавати ударів по позиціях противника. Зокрема, російські мілблогери повідомляють про контратаки ЗСУ в районах Новотроїцького та Шевченка.

Вугледар

Російські війська активізували бойові дії на північний захід від Вугледара, зокрема в районах Успенівки та Ганівки. Зафіксовані геолокаційні дані свідчать про просування російських підрозділів до центральної частини цих населених пунктів, а також про бої поблизу Веселого Гаю та Трудового.



Окупанти просуваються біля Вугледара / Інфографіка ISW

Попри це, українські сили на "Хортиці" спростували заяви про нібито оточення підрозділів ЗСУ. Вони продовжують тримати оборону та вживають заходів для недопущення оточення.

Загальні втрати противника

Російські війська намагаються закріпитися в Торецьку, діючи невеликими групами, проте зазнають значних втрат у боях із українськими підрозділами.