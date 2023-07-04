Готуємось до будь-якого сценарію, – навіщо окупанти просять передати їм човни на Херсонщину

Російські воєнкори так злякались наступу українських сил у Херсонській області, що закликали глав регіонів країни-агресорки передати конфісковані у браконьєрів човни на лінію оборони на річці Дніпро.

Військовий експерт Петро Черник припустив, що таке занепокоєння окупантів викликано тим, що українські сили можуть використовувати всі види бойових дій під час контрнаступальних операцій. Зокрема часткового форсування Дніпра. Про це він розповів 24 Каналу.

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Проте росіяни напевно мають ілюзію, що Сили оборони будуть воювати, як радянська армія, яка під час Другої Світової війни штурмував Київ через Дніпро. І тоді загинули десятки тисяч військових.

"Українські сили так вчиняти не будуть. Однак невеликі штурмові групи на швидкісних катерах під прикриттям ночі й так виконують свою роботу, як тільки можуть", – зауважив військовий експерт.

Можуть вчинити форсаж Дніпра

В російській армії напевно на початок війни не було достатньо човнів цивільного призначення, щоб забезпечити усі потреби Росії у доправлянні військ.

Не можна виключати сценарію, що вони можуть удатися до власного акту самогубства і вчинити такий форсаж Дніпра, як робили їхні предки в Києві. Це цілком можливо, адже окупанти – божевільні,

– наголосив Черник.

Він згадав, як у Чорнобаївці понад 20 разів на одному місці росіяни розташовували техніку та особовий склад, а наші сили їх влучно ліквідували.

Петро Черник припустив, навіщо росіяни збирають човни для фронту по регіонах Росії: дивіться відео

Розумні люди після третього разу такого не роблять, а вони робили. А тому готуємось до будь-якого сценарію,

– підкреслив він.

Адже наразі важко уявити, до яких дій може вдатися армія окупантів. А Силам оборони потрібно пам'ятати, що їхнє завдання – перемелювання стратегічних ресурсів ворога.

"І в цьому аспекті українські сили дещо попереду. Воєнне колесо обертається на нашому боці. Але це довгий шлях і важка робота, яка триватиме місяці", – відзначив Петро Черник.

Більше про ініціативу російських воєнкорів щодо човнів для фронту

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що російські військові оглядачі 2 липня звернулися до керівництва республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв. Воєнкори закликали їх передати конфісковані у браконьєрів катери на лінію фронту на Херсонському напрямку.

Військові оглядачі наголосили на тому, що 10 полків і бригад Південного військового округу "Дніпро" відчувають дефіцит в човнах.

Водночас як повідомляють аналітики ISW, воєнкори нібито звинувачували міноборони Росії в тому, що військовим на східному березі моря не надали необхідні човни та інше засоби.

Проте на їхній заклик вже буцімто відгукнувся глава республіки Дагестан Сергій Меліков. Він пообіцяв задовольнити прохання воєнкорів та передати на фронт конфіскованих браконьєрські катери.