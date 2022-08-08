Окупанти провели повітряну розвідку прикордонних із білоруссю районах
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку ситуація не змінилася. Проте вороги намагаються більше дізнатися про позиції оборони українців.
Про це 8 серпня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що окупанти з артилерії вдарили по населених пунктів Грем'яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки й Павлівка Сумської області.
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"Ворог провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами", – зазначили у Генштабі.
Збільшення сил оборони
На прикордонних територіях з Україною у білорусі посилюють систему протиповітряної оборони. Про це військові повідомляли вранці 8 серпня.
Як росія використовує Білорусь
Колишній співробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що росіяни сприймають білорусь як територію для відновлення сил. Окупанти лікують там поранених і ремонтують техніку.
Ступак зазначив, що загарбники не хочуть везти військових з травмами та каліцтвами у росію.
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Ситуація на прикордонні
У разі наступу ворогів з території білорусі на Волині та Рівненщині підготували план евакуації з прикордонних територій. План створила місцева влада. Наразі не розголошують деталей.
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