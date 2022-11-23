У Криму масово роздають повістки, забирають найчастіше кримських татар, – правозахисник

Росіяни продовжують проводити приховану мобілізацію на півострові. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що є списки тих, кого намагаються призвати в армію.

Про це для 24 каналу розповів Алім Алієв – правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим.SOS". Він зазначив, що Росія робить ставку на людей, свідомість яких сформувалася під час окупації.

До теми Чубаров розповів, як змінилися дії колаборантів в Криму після звільнення Херсона

"Це молодь, переважно кримські татари. Думаю, що є і представники інших етнічних груп. Важливий фактор, що намагаються мобілізувати 1995 – 2004 року народження. Хлопець 2004 року народження – це людина, яка в школі вивчала окупаційну російську програму", – пояснив Алієв.

Мобілізація продовжуватиметься

За словами правозахисника, треба розуміти, що коли воюємо за території, то потрібно працювати з молоддю, якій Росія намагалася й намагається годувати пропагандою.

Призов і повістки йдуть під розпис. Вже почали роздавати у Сімферопольському районі, де компактно проживають кримські татари. Це говорить про те, що вони й надалі набиратимуть людей, – сказав Алієв.

Він зазначив, що окупанти ще кілька тижнів звітували про закінчення мобілізації. Кримські татари знали, що це брехня.

"Для тих, хто залишається на півострові, важливо жодним чином не потрапляти в цю ганебну російську армію. Уникати різними шляхами. Люди про них знають з вересневого досвіду", – додав Алієв.

Зауважте Росія планує побудувати дорогу на Арабатській стрілці в Криму: який план у Путіна

Готують базу для мобілізованих з Росії

Російська окупаційна влада заявляє про евакуацію населення. Алієв зазначив, що вороги зараз намагаються облаштувати інфраструктуру півострова. Зокрема, для нових рекрутів в російську армію.

"Готуючи інфраструктуру, вони говоритимуть про евакуацію, щоб люди залишали свої будинки та заселялися російські військові. Коли говоримо про евакуацію самої адміністрації окупантів, то це буде просто втечею", – розповів Алієв.

Зверніть увагу – Алім Алієв про ситуацію у Криму: дивіться відео

Російська окупація Криму: останні новини