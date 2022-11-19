Наступальні дії ЗСУ та обстріли окупантів: яка ситуація на Запорізькому напрямку

Росіяни намагалися наступати на Гуляйполе та Павлоград. Там був штурм, але просунутися ворогу не вдалося.

Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що поблизу Гуляйполя відбувається ротація окупантів.

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"Вони активно переміщають війська, які були виведені з правобережжя Херсонщини. Їх стягують у напрямку Запоріжжя, а також в Донецьку та Луганську області. Частину військ із Запоріжжя також відправили на Схід, а на їхнє місце приходять інші", – сказав журналіст.

Лінія фронту стабільна

За інформацією кореспондента, на фронті продовжуються артобстріли, захисникам вдається бити по тилу окупантів. Лінія фронту є стабільною.

Проте наразі маємо неофіційну інформацію, що ЗСУ в Запорізькій області ведуть локальні наступальні дії. Мешканці області часто чують артилерійські канонади, тому там щось відбувається, – зазначив журналіст.

Він додав, що за попередню добу на Запорізькому напрямку вдалося знищити артилерійські установки росіян, які стріляли в бік Гуляйполя. Окупанти завдавали значних ударів по місту.

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Росіяни отримують відповідь

В Енергодарі росіяни стріляли через Каховське водосховище в бік Нікополя. За інформацією місцевого очільника військової адміністрації Євгена Євтушенка, ворог використав приблизно 60 снарядів. Є руйнування, але, на щастя, обійшлось без жертв.

"Треба додати, що за цей обстріл також росіяни отримали відповідь від нашої артилерії з правого берега. Знаємо, що захисники ловлять загарбників, коли ті виїжджають з Енергодара, щоб шукати вогневі позиції. Коли це не загрожує населенню, то накривають ворогів", – розповів кореспондент.

Він додав, що принаймні 2 рази українська артилерія діставала окупантів 19 листопада. Наразі підсумки обстрілів ще невідомі.

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