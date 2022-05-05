Росіяни провокують напругу у Придністров'ї: хочуть покращити тактичне розташування і запасаються

Ситуація у невизнаному Придністров'ї залишається напруженою і викликає чимале занепокоєння. Вороги здіснюють перегруповання своїх військових, які перебувають на території так званої "ПМР".

Таку інформацію оприлюднили в українському Генштабі. Попри те, що ворог зосередився на Східній операційній зоні в Україні, він не відкидає створення проблем у Молдові.

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На окремих напрямках ворог перегруповує війська

На окремих напрямках російське командування здійснює перегрупування військ. Одне з завдання ворога у невизнаній республіці – якомога краще поповнити запаси. Також російські військові у так званій "ПМР" прагнуть покращити своє тактичне положення.

Росіяни спеціально тиснуть ситуацією в "ПМР"

В українській розвідці раніше зауважили, що росіяни спеціально тиснуть на Україну ситуацією в Придністров'ї. Вони створюють зону нестабільності прямо біля українського кордону.

Ще одна мета Москви – знайти шляхи, як розосередити українські Збройні Сили та підірвати оборону Донбасу та Півдня.

Родини офіцерів з Придністров'я вивозили свої родини

Про те, що в регіоні не все спокійно свідчило й те, що російські офіцери почали вивозити з "ПМР" свої родини.

На думку експертів, Молдова є значно легшою ціллю для Володимира Путіна, аніж Україна. Також питання Придністров'я можуть використати, аби Кремль продемонстрував свою "силу".

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Головне про ситуацію у невизнаному Придністров'ї:

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає наміри Москви створити сухопутний коридор від Донбасу до Придністров'я – нереальними. Він запевнив: ЗСУ готові до всього, що відбувається у "ПМР".

Аби створити ще більшу нестабільність у регіоні, Росія навмисне залякує місцеве населення якимись "загрозами" з боку України. Люди в паніці навіть виїжджали на територію, що підконтрольна Молдові.

У цих провокаціях зацікавлена лише Росія, Україна не загрожує ані "ПМР", ані Молдові.

В Одеській ОВА вважають, що Росія цілком може залучити до операції в Придністров'ї авіацію. Проте, за словами речника ОВА Сергія Братчука, це буде завдання для української ППО.

Тим часом член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський зазначив, що справжньої небезпеки з боку квазіреспубліки він не бачить. Щоправда, Росія намагається створити загрозу для частини Півдня України і втягнути у цей протистояння ЗСУ.

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