Росіяни ракетами вдарили по Дружківці на Донеччині: є поранені
Джерело:Кирило Тимошенко
Окупанти продовжують атакувати мирних українців. Вони завдали 2 ракетні удари по Дружківці.
Про це 2 січня о 23:18 написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
До теми На Херсонщині ворожий снаряд вибухнув біля школи: росіяни обстріляли й дитячу лікарню
"Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", – написав Тимошенко.
Зазначимо, що станом на 23:41 у Донецькій області триває повітряна тривога. Її оголосили о 22:06.
Знищили арену
На льодовій арені "Альтаїр" у Дружківці після ракетного удару виникла пожежа. Цн підтвердив генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко.
"Льодова арена – це не просто будівля. Це другий будинок для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, усмішки дітей. Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість усі роки з початку війни. Немає слів", – написав Іллєнко.
Наслідки удару по Дружківці / Фото з соцмереж
Пожежа після обстрілу: дивіться відео
Удар по Краматорську
Про обстріл Краматорська повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Він о 23:45 закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Краматорськ під ударом. Сидіть в укриттях, ніч неспокійна, – написав Гончаренко.
Обстріли України: останні новини
- Росіяни перед Новим роком атакували Київ ракетами та іранськими дронами. Один з поранених помер 2 січня.
- У ніч на 2 січня росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами-камікадзе. Крім цього, були обстріли важкою артилерією. Сили ППО ліквідували 4 повітряні цілі.
- Вороги безперервно обстрілюють Херсонську область. Один зі снарядів 1 січня вибухнув біля школи. Також було влучання в обласну дитячу лікарню. Внаслідок обстрілів постраждали двоє підлітків.