Росіяни ракетою X-55 вдарили по Запоріжжю: є постраждалі, серед них дитина
28 квітня 2022 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОВА
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста з повітря. Вранці 28 квітня ворог завдав удару ракетою X-55 по Запоріжжю.
Внаслідок атаки загарбників постраждали щонайменше троє місцевих мешканців, серед яких – дитина. Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації.
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Згідно з попередньою інформацією, також суттєво пошкоджено два будинки в приватному секторі.
Запоріжжя, ранок, приліт ворожої ракети. Удару завдала рашистська авіація, застосували Х-55 класу "повітря – земля",
– додали в ОВА.
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами X-55 / Фото Запорізької ОВА
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