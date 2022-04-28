Росіяни ракетою X-55 вдарили по Запоріжжю: є постраждалі, серед них дитина

28 квітня 2022 , 09:59
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Джерело:

Запорізька ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста з повітря. Вранці 28 квітня ворог завдав удару ракетою X-55 по Запоріжжю.

Внаслідок атаки загарбників постраждали щонайменше троє місцевих мешканців, серед яких – дитина. Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації.

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Згідно з попередньою інформацією, також суттєво пошкоджено два будинки в приватному секторі.

Запоріжжя, ранок, приліт ворожої ракети. Удару завдала рашистська авіація, застосували Х-55 класу "повітря – земля",
– додали в ОВА.


Російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами X-55 / Фото Запорізької ОВА

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Автор: Олег Васьків