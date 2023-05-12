Нехай копають більше і ширше: Данілов про паніку росіян на тимчасово окупованих територіях

Росіяни панічно бояться українського контрнаступу, тому з усіх сил намагаються укріпити свої позиції окопами. При чому копають їх не тільки в тимчасово окупованих областях, але й на території Росії. Утім, ворогу це не допоможе.

Про це в ефірі 24 Каналу впевнено заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що українські Сили оборони попри все виконають своє завдання.

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"Нехай копають якомога більше, копають якомога ширше", – порадив секретар РНБО.

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Скільки б не копали – не допоможе

Олексій Данілов іронічно відзначив, Росія поки має велику територію – їй є де копати, зокрема в Курську, Бєлгороді, Тамбові. Та це не має жодного практичного значення.

Скільки б вони не копали – їм це не допоможе. Ми виконаємо своє завдання, яке зараз є перед нашою спільнотою, нацією. Вони (росіяни – 24 Канал) підуть з нашої території. Усі без виключення. Інакше не може бути. Бо в першу чергу це про справедливість, яка на сьогоднішній день конче необхідна не тільки нам, а й світу,

– наголосив він.

Посадовець додав, що поки світ заплющував очі на дії російського диктатора Владіміра Путіна, українці знищували його міць і довели, що вона не варта жодної уваги.

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