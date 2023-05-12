Нехай копають більше і ширше: Данілов про паніку росіян на тимчасово окупованих територіях
Росіяни панічно бояться українського контрнаступу, тому з усіх сил намагаються укріпити свої позиції окопами. При чому копають їх не тільки в тимчасово окупованих областях, але й на території Росії. Утім, ворогу це не допоможе.
Про це в ефірі 24 Каналу впевнено заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що українські Сили оборони попри все виконають своє завдання.
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"Нехай копають якомога більше, копають якомога ширше", – порадив секретар РНБО.
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Скільки б не копали – не допоможе
Олексій Данілов іронічно відзначив, Росія поки має велику територію – їй є де копати, зокрема в Курську, Бєлгороді, Тамбові. Та це не має жодного практичного значення.
Скільки б вони не копали – їм це не допоможе. Ми виконаємо своє завдання, яке зараз є перед нашою спільнотою, нацією. Вони (росіяни – 24 Канал) підуть з нашої території. Усі без виключення. Інакше не може бути. Бо в першу чергу це про справедливість, яка на сьогоднішній день конче необхідна не тільки нам, а й світу,
– наголосив він.
Посадовець додав, що поки світ заплющував очі на дії російського диктатора Владіміра Путіна, українці знищували його міць і довели, що вона не варта жодної уваги.
Росіяни риють окопи: де чекають на контрнаступ
- Ще в квітні ворог активно взявся за лопати і почав будувати так звані оборонні рубежі в Криму. Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, на яких чітко видно збільшення кількості "ям" в деяких селах.
- Окоп понад 70 кілометрів росіяни вирили й на Запоріжжі. Знімки свідчать, що крайні точки цієї "безперервної лінії оборони" на заході розташовуються біля околиць селища Семенівка, що за 9 кілометрів від центру Мелітополя.
- Але це перевершили окопи у сотні кілометрів, які окупанти вирили в Бєлгородській та Курській областях – території Росії. Припускають, що такі дії були на замовлення так званих місцевих лідерів та командирів для просування офіційного наративу про "загрозу" Росії з боку України та НАТО.