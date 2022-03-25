Росіяни розгорнули тиловий табір у районі Чорнобиля
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Противник тимчасово зупинив наступальні дії. Проте це не завадило йому розгорнути польовий табір в раніше зайнятих регіонах України.
Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних Сил України 25 березня. Повідомляється, що наразі пріоритетне завдання ворога – закріпитися на захоплених рубежах.
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Повідомляється, що противник не здійснював наступальних дій в зазначеному регіоні. Зусилля окупаційних військ зосереджено на обстрілах позицій Збройних Сил України в населених пунктах:
- Нова Буда,
- Наливайківка,
- Озерщина.
Крім того, ворог здійснює переміщення підрозділів, займається логістичним забезпеченням та намагається закріпитися на захоплених рубежах. Сьогодні стало відомо, що окупанти вирішили розгорнути тиловий район угруповання військ Східного військового округу у районі Чорнобиля.
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