Росіяни розгорнули тиловий табір у районі Чорнобиля

25 березня 2022 , 13:24
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Противник тимчасово зупинив наступальні дії. Проте це не завадило йому розгорнути польовий табір в раніше зайнятих регіонах України.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних Сил України 25 березня. Повідомляється, що наразі пріоритетне завдання ворога – закріпитися на захоплених рубежах.

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Повідомляється, що противник не здійснював наступальних дій в зазначеному регіоні. Зусилля окупаційних військ зосереджено на обстрілах позицій Збройних Сил України в населених пунктах:

  • Нова Буда,
  • Наливайківка,
  • Озерщина.

Крім того, ворог здійснює переміщення підрозділів, займається логістичним забезпеченням та намагається закріпитися на захоплених рубежах. Сьогодні стало відомо, що окупанти вирішили розгорнути тиловий район угруповання військ Східного військового округу у районі Чорнобиля.

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Раніше Держатомрегулювання заявило про загрозу життю працівників Чорнобильської АЕС, які вже місяць перебувають в полоні російських загарбників. 

Автор: Юлія Бабич