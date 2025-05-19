Гарна ціль для SCALP і Storm Shadow: окупанти розгорнуть виробництво БпЛА в Луганську

На заводі "Луганськтепловоз" російські окупанти планують розпочати виробництво безпілотників. Це серйозна база, на якій можуть виготовляти дрони.

До Луганського тепловозобудівного заводу можуть дістати ракети Storm Shadow, SCALP та "Нептун". Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"Чекайте туди Storm Shadow і SCALP"

Роман Світан зазначив, що Луганський тепловозобудівний завод – найбільший завод щодо тепловозів. Раніше Україна ремонтувала там свої донецькі тепловози. На його базі можуть виготовляти БпЛА.

Ланцюги та агрегати, які виготовляються у Китаї, везуть у Росію через Казахстан. У Татарстані їх зараз збирають у районі "Алабуга". Їх просто будуть підвозити не у Татарстан, а одразу везти у "Лунськтепловоз" та збирати там ці безпілотники.

Це означає "чекайте туди Storm Shadow і SCALP". Тому що ці ракети вже неодноразово знищували саме луганські воєнні, оборонні підприємства, які зараз там зайняли росіяни. Це понад 100 кілометрів від лінії фронту,

– підкреслив військовий експерт.

HIMARS туди не дістають. Ракети Storm Shadow, SCALP, "Нептун" можуть туди залетіти та виконати бойове завдання. Особливо Storm Shadow і SCALP, тому що там 500-кілограмові бойові частини.