Професійні військові Росії не витримують натиску ЗСУ, тому масово розривають контракти
Джерело:СБУ
Збройні Сили продовжують давати відсіч окупантам та змушують їх тікати з поля бою. Загарбники контрактної служби у розпачі спішать розірвати контракти, аби не загинути на війні.
Українська армія продовжує знищувати ворога – лише за 29 жовтня відправились на концерт до Кобзона близько тисячі окупантів. Путінські солдати усвідомлюють свою загибель, однак надія на порятунок у них не вмирає.
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Пачки рапортів на розірвання контрактів
У Службі Безпеки констатували, що окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. У наших військових набагато краща підготовка, ніж у російських "мобіків". Тому на столах російських командирів з'являються пачки з рапортами, у яких солдати відмовляються воювати.
Підтвердженням цього є перехоплена розмова ворожого солдата. Він розповідає, що всього 2 місяці побув на фронті й більше йому такого "задоволення" та ризику для життя не потрібно.
Коротше, ми сьогодні писатимемо рапорти про розірвання контракту у зв'язку з недотриманням умов... Нехай нам тут робити, це ми так вирішили… Ми тут уже два місяці воюємо, а нам ні копійки не заплатили,
– скаржиться контрактник своїй дружині.
Також у розмові він нарікав на шалені втрати в російській армії та "косяки" російського командування. Загарбник не готовий помирати через недолугі розпорядження своїх високопоставлених путінських маріонеток.
Повна версія перехопленої розмови окупанта з дружиною: дивіться відео від СБУЗверніть увагу! Якщо російські солдати не хочуть воювати й не можуть розірвати контракт, у них є змога здатися у полон. Їм слід подзвонити на ці номери:
+380665803498 та +380931192984.
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