Професійні військові Росії не витримують натиску ЗСУ, тому масово розривають контракти

Збройні Сили продовжують давати відсіч окупантам та змушують їх тікати з поля бою. Загарбники контрактної служби у розпачі спішать розірвати контракти, аби не загинути на війні.

Українська армія продовжує знищувати ворога – лише за 29 жовтня відправились на концерт до Кобзона близько тисячі окупантів. Путінські солдати усвідомлюють свою загибель, однак надія на порятунок у них не вмирає.

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Пачки рапортів на розірвання контрактів

У Службі Безпеки констатували, що окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. У наших військових набагато краща підготовка, ніж у російських "мобіків". Тому на столах російських командирів з'являються пачки з рапортами, у яких солдати відмовляються воювати.

Підтвердженням цього є перехоплена розмова ворожого солдата. Він розповідає, що всього 2 місяці побув на фронті й більше йому такого "задоволення" та ризику для життя не потрібно.

Коротше, ми сьогодні писатимемо рапорти про розірвання контракту у зв'язку з недотриманням умов... Нехай нам тут робити, це ми так вирішили… Ми тут уже два місяці воюємо, а нам ні копійки не заплатили,

– скаржиться контрактник своїй дружині.

Також у розмові він нарікав на шалені втрати в російській армії та "косяки" російського командування. Загарбник не готовий помирати через недолугі розпорядження своїх високопоставлених путінських маріонеток.

Повна версія перехопленої розмови окупанта з дружиною: дивіться відео від СБУ

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Однак, окрім того, у Києві нещодавно вдалось затримати кримчанина-зрадника, яки допомагав ворогу. Чоловік навів вогонь аж на 21 об'єкт української інфраструктури.

Також СБУ активно розслідують справу ексдиректора "Мотор Січ" Богуслаєва. Він, ймовірно, допомагав росіянам, передаючи їм двигуни для літаків.

Якщо російські солдати не хочуть воювати й не можуть розірвати контракт, у них є змога здатися у полон. Їм слід подзвонити на ці номери:+380665803498 та +380931192984.

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