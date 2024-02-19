Росія розстріляла 6 українських полонених в Авдіївці: перша заява Уповноваженого з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтвердив, що росіяни розстріляли 6 полонених оборонців України на одній з позицій в Авдіївці. На жаль, це не єдиний злочин окупантів, про який наразі стало відомо Україні.

Про трагедію в Авдіївці почали писати ще 18 лютого. Дані першим повідомив український проєкт Deep State.

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Що сказав Уповноважений про розстріл українських полонених

Дмитро Лубінець вкотре заявив, що розстріл військовополонених – це воєнний злочин. Він зазначив, що російські солдати вдають, що нібито вони беруть у полон, а потім страчують беззбройних оборонців України.

Уповноважений заявив, що виявив у ЗМІ:

повідомлення про розстріл 6 важкопоранених полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Наші військові не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію;

оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Наші військові не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію; відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 українських воїнів поблизу Веселого Бахмутського району. На відео з дрона видно, як під час штурму наших позицій російський солдат впритул стріляє спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім – у другого.

Не бажаючи залишати полонених живими, окупанти умисно вбивають українських захисників. Наголошую, страта військовополонених – грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це тяжкий міжнародний злочин, за який буде суворе покарання,

– заявив Дмитро Лубінець.

Він вкотре додав, що для Кремля не існує законів і правил. Посадовець звернувся до світової спільноти й зазначив, що:

Росія здійснює воєнні злочини й, захопивши певні території, рухається далі;

для Кремля не існує кордонів, де він зупиниться.

Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла,

– заявив Уповноважений.

Що відомо про розстріл 8 українських полонених