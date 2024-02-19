Росія розстріляла 6 українських полонених в Авдіївці: перша заява Уповноваженого з прав людини
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтвердив, що росіяни розстріляли 6 полонених оборонців України на одній з позицій в Авдіївці. На жаль, це не єдиний злочин окупантів, про який наразі стало відомо Україні.
Про трагедію в Авдіївці почали писати ще 18 лютого. Дані першим повідомив український проєкт Deep State.
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Що сказав Уповноважений про розстріл українських полонених
Дмитро Лубінець вкотре заявив, що розстріл військовополонених – це воєнний злочин. Він зазначив, що російські солдати вдають, що нібито вони беруть у полон, а потім страчують беззбройних оборонців України.
Уповноважений заявив, що виявив у ЗМІ:
- повідомлення про розстріл 6 важкопоранених полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Наші військові не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію;
- відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 українських воїнів поблизу Веселого Бахмутського району. На відео з дрона видно, як під час штурму наших позицій російський солдат впритул стріляє спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім – у другого.
Не бажаючи залишати полонених живими, окупанти умисно вбивають українських захисників. Наголошую, страта військовополонених – грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це тяжкий міжнародний злочин, за який буде суворе покарання,
– заявив Дмитро Лубінець.
Він вкотре додав, що для Кремля не існує законів і правил. Посадовець звернувся до світової спільноти й зазначив, що:
- Росія здійснює воєнні злочини й, захопивши певні території, рухається далі;
- для Кремля не існує кордонів, де він зупиниться.
Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла,
– заявив Уповноважений.
Що відомо про розстріл 8 українських полонених
- Проєкт Deep State 18 лютого повідомив, що Росія нібито 15 лютого розстріляла 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті) на південній околиці Авдіївки.
- За даними аналітиків, окупанти розстріляли 4 неходячих поранених військових та 2 ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися.
- Офіс генпрокурора того ж таки 18 лютого заявив, що вони у мережі виявили відео, на якому помітно, як росіяни вбивають ще двох українських воїнів біля села Веселе Бахмутського району Донецької області.
- Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальних справах за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Дружина ймовірно розстріляного бійця заявила, що впізнала його. Детальніше про це читайте за посиланням.