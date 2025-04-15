Росіяни самі тиснуть на захід, а не відчувають тиск на себе, – Зеленський про Путіна і перемир'я

Володимир Зеленський заявив, що росіяни налаштовані на продовження війни. За його словами, окупанти самі тиснуть на захід, а не відчувають тиск на себе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Відповідну заяву глава держави зробив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі 15 квітня.

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Росіяни не відчувають справжнього тиску

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Марк Рютте приділили увагу перемовинам США та Росії. Зокрема президент України підкреслив, що Владімір Путін вже 35 днів ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню.

Нещодавні російські удари по Кривому Рогу, Сумах та інших містах демонструють, що росіяни налаштовані на продовження війни та самі тиснуть на захід, аніж відчувають тиск на себе,

– додав Зеленський.

За словами президента, надалі дуже важливою є праця в коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку України. Володимир Зеленський додав, що Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту.

Важливо щоб ми були швидкими та результативними в цьому процесі,

– підсумував він.