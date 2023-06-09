Запрошення на смерть: як у Росії намагаються "пакетизувати" жителів Санкт-Петербурга

Росія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Країні-терористці потрібно постійно поповнювати запаси живої сили. Жителі Санкт-Петербурга вже почали отримувати "запрошення на пакетизацію" від військкомату.

Росіяни підтримують геноцид українців. Водночас "пакетизуватися" самим їм не надто хочеться. Тому "листи щастя" від військкомату у жителів Санкт-Петербурга викликали істерику. Панічні повідомлення поширюють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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У військкомат росіян запрошують начебто для того, щоб "звірити дані". Однак на місці починають пропонувати укласти контракт на службу в армії.

Росія намагається набрати нову "живу силу"

Росії бракує живої сили, яка вирушатиме на концерт до Кобзона зі швидкістю світла. Втрати Росії – величезні. Валерій Залужний зауважив, що така кількість ліквідованих зупинила б будь-яку країну. Водночас для країни-терористки людське життя нічого не вартує.

Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну зупинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Росії – набагато більша. І вона не зупиняє,

– дивується Залужний

Станом на 9 червня 2023 Росія втратила вже 213 770 військових.