Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо, – Зеленський про контрнаступ

Незабаром має відбутися новий контрнаступ Збройних Сил України. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники ще мають час піти з окупованих територій.

Про це український лідер повідомив під час поїздки на Чернігівщину, інформує 24 Канал. За словами президента, усі тимчасово окуповані території України будуть звільнені.

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Президент зауважив, що не можна дати можливість російським терористам підготуватися до наших методів і кроків з деокупації.

Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо,

– заявив Зеленський.

Коли саме українські військові будуть готові до контрнаступу – президент не уточнив. Однак він наголосив, що ЗСУ готуються, "щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю".

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