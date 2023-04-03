Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо, – Зеленський про контрнаступ
Незабаром має відбутися новий контрнаступ Збройних Сил України. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники ще мають час піти з окупованих територій.
Про це український лідер повідомив під час поїздки на Чернігівщину, інформує 24 Канал. За словами президента, усі тимчасово окуповані території України будуть звільнені.
Зверніть увагу Зеленський відвідав село Ягідне, жителів якого росіяни місяць утримували у "підвалі смерті"
Що каже Зеленський про контрнаступ ЗСУ
Президент зауважив, що не можна дати можливість російським терористам підготуватися до наших методів і кроків з деокупації.
Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо,
– заявив Зеленський.
Коли саме українські військові будуть готові до контрнаступу – президент не уточнив. Однак він наголосив, що ЗСУ готуються, "щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю".
Майбутній контрнаступ ЗСУ: все, що відомо
- Основним завданням ЗСУ під час контрнаступальних дій може бути саме знищення угруповань противника.
- Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські війська можуть розпочати контрнаступальні дії вже у квітні – травні 2023 року.
- Крім того, Збройні Сили планують атакувати ворога одразу на кількох напрямках.
- Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс заявив, що Україна матиме набагато сильнішу армію, коли настане час для контрнаступу.
- Раніше офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів, що потрібно ще трохи часу, щоб склались прийнятні кліматичні умови. На його думку, початок анонсованого великого контрнаступу може статись наприкінці квітня – початку травня.
- Березовець назвав три умови. Перша – це сприятлива погода, що підтверджують слова Олексія Рєзнікова. Друге – нам потрібно дочекатись всієї обіцяної союзниками зброї та броні. І третя причина – досягнути на деяких напрямках тактичної переваги: подавити ворожу артилерію та РСЗВ, знищити системи ППО.