Росіяни й далі невпинно атакують Херсонську область, намагаються йти там в наступ, проте їх із потужною відсіччю зустрічають українські Сили оборони. Зараз ворог має на меті отримати перевагу на островах у цьому регіоні, тому постійно завдає ударів з повітря.

Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, зазначивши, що нещодавно противник дещо активізував свою діяльність щодо бойових зіткнень. Окупанти намагались захопити плацдарм по всій острівній зоні в дельті Дніпра.

Дивіться також Росіяни б'ють по Острівському мосту в Херсоні третій день поспіль: в ОВА показали наслідки

Як діють росіяни на Херсонщині?

Владислав Волошин зазначив, що ворог постійно докладає багато зусиль, щоб висадитись на херсонських островах, аби захопити там плацдарми.

Що відбувається поблизу Харкова: карта

Сили оборони України діяли рішуче і присікали ці спроби. Ворог не мав успіху на цьому напрямку. 2 – 3 дні поспіль там дещо менше таких спроб. Це говорить про те, що росіяни здійснюють перегрупування сил та засобів, аби в недалекому майбутньому відновити активну штурмову діяльність на островах,

– підкреслив він.

Попри це, росіяни не зменшили кількість ударів дронами-камікадзе, артилерією та авіацією. Нещодавно було завдано удар по Херсону, там пошкоджений міст, який веде в один з районів міста.

Важливо! 2 серпня 2025 року російські війська обстріляли міст у Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел, попри те, що ним користуються переважно цивільні – серед них діти та маломобільні люди. Як повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, цей міст є ключовим для гуманітарної логістики, але окупанти намагаються ізолювати район, атакуючи саме цивільну інфраструктуру.

Крім того, ворог постійно застосовує по правому берегу авіацію та завдає ударів по багатьох населених пунктах в області. Внаслідок цього виникають пожежі серед цивільної інфраструктури.

Речник Сил оборони Півдня України додав, що на Херсонщині росіяни й далі продовжують бути дуже активними.