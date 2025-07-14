Росіяни намагаються захоплювати острови в дельті Дніпра: до чого готується ворог на Херсонщині

Противник активізувався в острівній зоні у Херсонській області. Останніми днями у кілька разів збільшилась кількість російських штурмів. Ворог цими діями може виконувати одразу кілька завдань.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що Херсонщина для окупантів має особливе значення, адже на початку повномасштабного вторгнення вони захопили Херсон. Проте українські сили вибили їх звідти.

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Чи мають росіяни потужні ресурси на Херсонському напрямку?

Романенко підкреслив, що на сьогодні ворог не контролює жодного обласного центру в цьому регіоні. Тому повернути Херсон чи захопити інший важливий населений пункт для них дуже важливо.

Проте відповідних сил росіяни не мають. До того є їм доводиться воювати у доволі складних умовах. Вони неодноразово намагалися захоплювати плацдарми на правому березі Дніпра, але весь час наші захисники збивали їх у воду,

– пояснив генерал-лейтенант у відставці.

Тому окупантам потрібно, за його словами, захоплювати острови, щоб ефективно вести бойові дії в дельті річки Дніпро. Це вони і намагаються робити, виходячи з тих ресурсів, які мають на цьому напрямку.

У росіян, на думку військового експерта, є і більше пріоритетні ділянки фронту на поточний час, і саме там зараз тривають найбільш інтенсивні бойові дії.

Однак про Херсонський напрямок росіяни теж не забувають. Інша справа, що тут досить складні умови. Він нагадав, як у 2023 році українські сили форсували Дніпро і билися за Кринки. Це вартувало дуже значних зусиль та важких втрат.

Тому, щоб бути ефективнішим, ворог організує бойові дії із захоплення цих островів, щоб підготуватись до подальшого просування,

– наголосив Ігор Романенко.

Також завдання противника, на думку військового експерта, полягає у тому, щоб відволікати на Херсонський напрямок частину українських військ. Водночас нам потрібно залучати мінімум військ, щоб реагувати на такі дії ворога, а зосереджувати основні зусилля саме на найгарячіших напрямках.

Нагадаємо, що речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив у телемарафоні, що окупанти в Херсонській області у 2 – 3 рази збільшили кількість штурмів в районі островів. Якщо раніше, як зазначив Волошин, щодоби відбувалось 2 – 3 штурми, то тепер від 6 до 11 спроб ворога атакувати. Окупанти активізувалися по всій зоні островів – починаючи від півдня і "закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами".