Окупанти лізуть "методикою тарганів": у районі Кринок ворог випробував нову тактику

У районі села Кринки російські загарбники намагалися поміняти свою тактику. Робили вони це під час спроб витіснити Збройні Сили України із плацдармів, які наші військові зайняли.

Утім, як зазначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, спроби ворога були безрезультатними.

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Окупанти протестували нову тактику

Там (у районі Кринок – 24 Канал) ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів до 16 доходило, вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною,

– зауважила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Як зазначила Наталія Гуменюк, російські загарбники створили значну кількість малих груп для штурму. Вони за "методикою тарганів" намагалися плацдарми ЗСУ атакувати з різних боків. Правда, успіхів ця тактика ворогові не принесла.

Були відбиті всі штурми. Наразі окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики – 6 штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Україна результативно використовує FPV-дрони

7 квітня у мережі почали поширювати відео, на якому можна побачити убивство українських військовополонених. За попередньою інформацією, сталося це поблизу села Кринки, що на Херсонщині. На ролику видно, що у рівчаку лежать троє беззбройних наших захисників, яких російські військові безжально та навмисне розстрілюють.

Слід зауважити, що на лівобережжі Херсонської області використання нашими військовими FPV-дронів дуже результативне. Тим часом безпілотники ворога іноді не долітають навіть до середини Дніпра. Водночас окупанти можуть бити дронами і по позиціях наших військових на лівому березі.

Там теж наші підрозділи. Тому ми працюємо над тим, щоб ефективність радіоелектронної боротьби була максимальна потужна й допомагаємо нашим підрозділам збирати гроші на РЕБ і облаштовувати ці станції,

– зазначила Наталія Гуменюк напередодні.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України зауважила, що наземні сили мають потужні складнощі з морально-психологічним станом живої сили. Крім того, вони змушені підтягувати нові резерви.