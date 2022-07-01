Росіяни почали шукати винних у втечі зі Зміїного

В Росії не можуть пояснити, що відбулось на острові Зміїний 30 червня. Окупанти намагаються знайти винних. Однак, в чому? Якщо так переконують, що це "жест доброї волі".

Росіяни вигадували "перемоги" на острові

Перечити самим собі – уже звично для росіян. Так, ще 9 днів тому спікер міноборони Росії Конашенков запустив фейк, що над островом збито 13 БПЛА, 4 ракети "Точка-У" та 21 реактивний снаряд РСЗВ "Ураган".

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Цю "перемогу" підкріплювали й різноманітними "подвигами" з комплексом "Тор-2" і збитою українською ракетою "Нептун". Казали, що це стратегічно важливо.

Зміїний розташований приблизно за 35 кілометрів від узбережжя Одеської області та понад 100 кілометрів від Одеси,

– зауважував заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін.

Мовляв, якби на острові були ЗСУ, то вони могли б використати протикорабельні американські комплекси у бік Криму і вражати узбережжя Севастополя з Чорноморським флотом.

Це також гарне місце для розміщення засобів ППО та РЕБ.

Тож, чому вирішили дати фору ЗСУ, або як вони кажуть, "проявити доброзичливість", якщо самі розуміли наскільки стратегічно важливим є острів – не відповідають.

Однак, для ЗСУ та України усе зрозуміло – окупантів витіснили.

Що сталось на острові Зміїний: коротко про втечу окупантів

30 червня внаслідок військової операції України російські окупанти евакуювали залишки гарнізону та залишили острів Зміїний.

У міноборони Росії підтвердили відведення військових зі Зміїного, але назвали це не втечею, а "жестом доброї волі".

На думку аналітиків інституту війни, поразка Росії на Зміїному трохи послабить тиск біля узбережжя України, але не покладе край морській блокаді.

примітно, що ЗСУ упродовж останніх кількох днів регулярно обстрілювали ворога на острові Зміїний. Зокрема, нашим військовим вдалось знищити черговий комплекс "Панцир-С1", який окупанти привезли з собою. А перед тим до острова Зміїний загарбники пригнали великий десантний корабель.

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