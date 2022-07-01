Росіяни почали шукати винних у втечі зі Зміїного
В Росії не можуть пояснити, що відбулось на острові Зміїний 30 червня. Окупанти намагаються знайти винних. Однак, в чому? Якщо так переконують, що це "жест доброї волі".
Росіяни вигадували "перемоги" на острові
Перечити самим собі – уже звично для росіян. Так, ще 9 днів тому спікер міноборони Росії Конашенков запустив фейк, що над островом збито 13 БПЛА, 4 ракети "Точка-У" та 21 реактивний снаряд РСЗВ "Ураган".
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Цю "перемогу" підкріплювали й різноманітними "подвигами" з комплексом "Тор-2" і збитою українською ракетою "Нептун". Казали, що це стратегічно важливо.
Зміїний розташований приблизно за 35 кілометрів від узбережжя Одеської області та понад 100 кілометрів від Одеси,
– зауважував заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін.
Мовляв, якби на острові були ЗСУ, то вони могли б використати протикорабельні американські комплекси у бік Криму і вражати узбережжя Севастополя з Чорноморським флотом.
Це також гарне місце для розміщення засобів ППО та РЕБ.
Тож, чому вирішили дати фору ЗСУ, або як вони кажуть, "проявити доброзичливість", якщо самі розуміли наскільки стратегічно важливим є острів – не відповідають.
Однак, для ЗСУ та України усе зрозуміло – окупантів витіснили.
Що сталось на острові Зміїний: коротко про втечу окупантів
- 30 червня внаслідок військової операції України російські окупанти евакуювали залишки гарнізону та залишили острів Зміїний.
- У міноборони Росії підтвердили відведення військових зі Зміїного, але назвали це не втечею, а "жестом доброї волі".
- На думку аналітиків інституту війни, поразка Росії на Зміїному трохи послабить тиск біля узбережжя України, але не покладе край морській блокаді.
- примітно, що ЗСУ упродовж останніх кількох днів регулярно обстрілювали ворога на острові Зміїний. Зокрема, нашим військовим вдалось знищити черговий комплекс "Панцир-С1", який окупанти привезли з собою. А перед тим до острова Зміїний загарбники пригнали великий десантний корабель.
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