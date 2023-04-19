Росіяни бідкаються, що їхній військкомат атакував безпілотник

Росія знову бідкається на те, що невідомі безпілотники атакують їхні об'єкти. Окупанти традиційно звинувачують ЗСУ.

Росіяни бідкаються на те, що будівлю військкомату в Брянській області атакував безпілотник. Про це заявив губернатор Алєксандр Богомаз, передає 24 Канал.

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Він стверджує, що дрон атакував військкомат міського округу Новозибків. Богомаз традиційно звинуватив в атаці ЗСУ.

За його словами, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. Повідомляється також, що обійшлося без постраждалих. На місці працюють оперативні служби, додав він.

У мережі поширили відео, пропагандисти стверджують, що на кадрах "атака по військкомату".

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