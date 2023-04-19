Росіяни бідкаються, що їхній військкомат атакував безпілотник
Росія знову бідкається на те, що невідомі безпілотники атакують їхні об'єкти. Окупанти традиційно звинувачують ЗСУ.
Росіяни бідкаються на те, що будівлю військкомату в Брянській області атакував безпілотник. Про це заявив губернатор Алєксандр Богомаз, передає 24 Канал.
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Чергові нарікання росіян
Він стверджує, що дрон атакував військкомат міського округу Новозибків. Богомаз традиційно звинуватив в атаці ЗСУ.
За його словами, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. Повідомляється також, що обійшлося без постраждалих. На місці працюють оперативні служби, додав він.
У мережі поширили відео, пропагандисти стверджують, що на кадрах "атака по військкомату".
Росіян знову атакують безпілотники: дивіться відео
Потужна "бавовна" на Великдень
- У ніч на 17 квітня у прикордонних областях Росії гучно святкували Великдень. Окрім Бєлгорода, "бавовна" завітала і до Курської області.
- У Бєлгородську ТЕС прилетів безпілотник. Російські телеграм-канали повідомили про пожежу на підстанції.
- Також відомо, що внаслідок влучання БпЛА по ТЕС частина Бєлгорода залишилася без світла. Моніторингові служби тоді зазначили, що ТЕС уразив безпілотник невідомого походження. Місцеві канали пишуть, що це не єдиний БпЛА.
- Звісно ж, пропагандисти почали активно говорити про "роботу" ППО. Згодом стало відомо, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксували 2 пожежі на цивільних об'єктах.
- Щодо Курської області, то за інформацією російських ЗМІ, вибухи лунали у Глушківському районі, що межує з Україною. Кажуть, що вибухи на Курщині пролунали близько 00:30 ночі. У мережі поширили відео, на якому чути сильний вибух. Згодом "бавовна" лунала трохи тихіше.