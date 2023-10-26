Скинули 4 авіабомби: Росія атакувала Херсонщину і вбила місцевого жителя

Російські окупанти вкотре атакували Херсонщину. Зокрема, ворог скинув 4 керовані авіабомби на Тягинці.

У Херсонській ОВА розповіли, що трагедія сталася в обід. Росіяни влучили поблизу місцевого кафе. На жаль, окупанти вбили місцевого жителя.

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У Тягинці російська авіація вбила місцевого жителя. В обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби. Одна з них поцілила неподалік місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік,

– мовиться у повідомленні Херсонської ОВА.

Росіяни вбили підлітка на Херсонщині

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого. Вічна пам’ять.

Російські окупанти напередодні, 25 жовтня, вкотре обстріляли Херсонщину. У Бериславі ворог вбив 13-річного підлітка.

Наразі у Херсонській області триває примусова евакуація. Вивезти мають понад 800 дітей. Це пояснюють необхідністю врятувати їхні життя. Евакуація оголошена з низки населених пунктів.

"У цих населених пунктах відбуватиметься обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб. Адже окупанти продовжують нещадно гатити по цих селах. А там ще залишаються діти. Ми маємо подбати про їхню безпеку", – заявили в ОВА.

Українців просять бути свідомими й врятувати життя своїм дітям.