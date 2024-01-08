У росіян над Рубіжним з літака "позаштатно зійшла" авіабомба
Росія не дуже турбується про те, що відбувається на територіях, які вона окупувала. Зокрема. у Рубіжному в росіян "випала" керована авіаційна бомба.
Російські ЗМІ пишуть, що у їхнього літака "випала" авіаційна бомба ФАБ-250 з літака. У Росії це охрестили "позаштатним сходженням авіаційного боєприпасу", передає 24 Канал.
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Бомба впала на Рубіжне
За інформацією ворожих медіа, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Також вони зазначають, що жителів будинків, розташованих поруч, оперативно евакуювали. Росіяни схильні приховувати те, що відбувається насправді.
Також додають, що бомба "випала" під час виконання бойової задачі.
У Росії наполягають, що сапери "ухвалюють рішення про знешкодження", а правоохоронці нібито встановлюють обставини події.
Окуповані території: останні новини
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