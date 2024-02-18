Рятувальники не пам'ятають такого шаленого дня: які наслідки обстрілу Куп'янська – фото

Російські окупанти інтенсивно обстрілюють Харківщину з різноманітної зброї: КАБів, ракет С-300 та артилерії. Цілять винятково по цивільній інфраструктурі.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко побувала у Куп'янську, який нещодавно обстріляли росіяни. За її словами, рятувальники не пам'ятають такого шаленого дня. Окупанти скинули щонайменше 10 КАБів на житлові райони міста.

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У суботу, 17 лютого, ворог атакував Куп'янськ двома хвилями. Спочатку завдали удару керованими авіабомбами, а ввечері продовжили обстріл і поцілили по цивільно-комунальному підприємству.

Серйозних майнових втрат зазнали мешканці приватних секторів, куди влучили КАБи. Люди дивом вижили й усі вони в шоковому стані. Один чоловік тільки-но відремонтував дах у своєму будинку, а бомба знову влучила й оселя практично знищена.

Перший раз прилетіла ракета, то зробили дах. Було тільки брезентом накрито. Жили й опалення було. Учора, напевно, тільки Бог врятував. Минулого тижня за метрів 70 прилетіло. Ми вже тут звикли,

– сказав мешканець Куп'янська Володимир.

Наслідки обстрілу Куп'янська / Фото Анна Черненко

На жаль, слова "ми вже звикли" звучать від кожного жителя Куп'янщини. За останніми даними, близько 3,5 тисячі людей залишаються в Куп'янську, а всього мешкають у громаді понад 7,5 тисячі.

Про наслідки обстрілів у селах Куп'янщини

Також страждають населені пункти поблизу Куп'янська. Близько 02:00 18 лютого росіяни випустили 2 КАБи по невеликому селу Петропавлівка. Без постраждалих.

Кілька днів тому окупанти скинули керовану авіабомбу на цивільний автомобіль у селі Чорне. Загинуло три людини: подружжя – 58-річна жінка та 56-річний чоловік, а також їхня племінниця, якій було 17 років.

У суботу, 17 лютого, в населеному пункті оголосили траур. Того ж дня загарбники випустили знову кілька КАБів, які розбили приватні будинки.

Постраждало також Приколотне. Через удар С-300 розбито навчальний заклад.

За цей тиждень на Харківщині росіяни вбили 15 людей, 2 підірвалися у полі й ще 21 людина поранена.

Усі деталі обстрілу Харківщини 17 лютого