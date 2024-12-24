Росіяни здійснили механізований накат, щоб розширити плацдарм біля річки Оскіл

Окупанти тиснуть на Куп'янському напрямку. Ворог намагається окупувати якомога більше території біля річки Оскіл.

Противник не відмовляється від планів повторно окупувати Куп'янськ. На жаль, йому вдалося наблизитися до міста, створивши плацдарм на західному березі річки Оскіл у районі Масютівки, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Росіяни здійснили механізований наступ біля Осколу

23 грудня загарбники, під прикриттям дощу і туману, здійснили спробу розширити контрольовану територію на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.

Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день,

– розповіли у Генштабі.

Українським оборонцям вдалося відбити ворожу атаку та спалити техніку противника.

Так, втрати росіян склали 12 одиниць броньованої техніки: три танки та дев'ять БМП-2. 18 окупантів ліквідовано, ще 6 ворожих солдатів поранено.

Відсіч ворожому наступу технікою: дивіться відео

Нагадаємо, що загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 777 тисяч бійців.