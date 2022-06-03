Росіяни спробували зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі, але відступили

Російські окупанти проводять над Запорізькою областю повітряну розвідку. Однак, на щастя, суттєвого успіху наразі не мають.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Окупанти поповнюють запаси провізії та удосконалюють свої фортифікаційні споруди. Вони докладають всіх зусиль, щоб утримати зайняті позиції і не допустити просування Збройних Сил України.

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Упродовж 2 червня росіяни намагалися зупинити наших військових від просування в районі сіл Новодарівка та Нескучне. Однак своєї мети ворожі підрозділи не досягнули, тому мусили відступити.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв наголосив, що українські бійці ведуть відважну боротьбу та активно нищать окупантів. Так, протягом минулої доби наші воїни ліквідували:

28 ворожих армійців, а ще 41 – поранили;

2 спостережних пункти окупантів,

ворожий склад боєприпасів;

3 танки,

7 одиниць автомобільної техніки,

2 міномети,

7 бойових броньованих машин, а ще одну – захопили.

Величезна шана і безмежна вдячність нашим захисникам та захисницям за те, що Запоріжжя залишається вільним українським містом! За те, що запоріжці мають змогу жити та працювати,

– наголосив Куртєв.

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Загальні втрати окупантів на війні проти України

Російська армія зазнає в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу за ганебне діло полягли щонайменше 100 окупантів. Загальні втрати ворога за весь час війни становлять:

особового складу – близько 30 950 бійців,

танків – 1 367 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 366 одиниць,

артилерійських систем – 675 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 одиниць,

крилатих ракет – 121 одиниця,

кораблів / катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 329 одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиниця.

Останні новини про війну в Україні

Зранку 3 червня росіяни здійснили масовий обстріл прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Вони стріляли зі своєї території з реактивних систем залпового вогню та мінометів. Загалом в Україну прилетіла щонайменше сотня ворожих ракет та мін.

За добу 2 червня на Харківщині від російських обстрілів загинув один мирний мешканець, а ще 7 – зазнали поранень.

Станом на вечір 2 червня до Києва повернулися 50 посольств іноземних держав. За словами президента Володимира Зеленського, це свідчить про впевненість світу у нашій перемозі.

За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, більшу частину Сєвєродонецька контролюють російські військові, а 20% міста становлять сіру зону. Однак ситуація може змінитися, адже наразі тривають активні бої.

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