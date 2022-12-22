Росіяни обстрілюють власні позиції після удару ЗСУ, - херсонський активіст

Відомо, що багато російських мобілізованих не знають основ ведення військових дій. Вони риють окопи, аби не пиячити та стріляють по своїх же з артилерії.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він переконаний, що Росія дала зброю в руки людям, які забули елементарні основи фізики.

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Молчанов наголосив, що необхідності будувати нові укріплення на окупованих місцях у росіян немає, однак вони продовжують це робити.

Копають вони доволі хаотично, ці укріплення не пов'язані між собою. Більш того вони не повернуті на один можливий напрямок наступу. Це радше безглузде копання або ж воно має сенс в навчанні. Тобто чмобіків тренують, аби вони були зайняті і не пиячили, як вони звикли вдома,

– додав активіст.

Перестрілюються між собою

Окупантів перекидають постійно з місця на місце. Новоприбулі частини починають копати по-новому, часто проти попередніх, влаштовують навчання, перестрілюючись між собою. Цим створюють ілюзію в багатьох цивільних, що ЗСУ вже йдуть.

За спостереженнями Молчанова, російські навчання є близькими до бойових. Вони стріляють не лише по цивільному населенню, а й один по одному.

Можливо, вони реально бойовими один в одного палять, бо часто повідомляють про навчання, які супроводжуються артилерійськими обстрілами один одного,

– зауважив Молчанов.

Це їхня найбільша проблема, за словами херсонця. А дехто з росіян вважає, що жертв у їхньому середовищі більше не від українського вогню, а від "дружнього".

"Таке враження, що вони на всі блоки палять", – сказав активіст.

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Стріляють в місця прильоту

До того ж російські артилеристи мають практику палити по місцях прильоту, як зауважив Молчанов. Коли ЗСУ влучають в російську позицію, то російська арта, побачивши це, починає туди теж гатити.

Молчанов не бачить тут логіки. Він пояснив це нестачею освіти та досвіду.

Вони надали можливість стріляти з артилерії людям, які забули таблиці, траєкторії, елементарну шкільну фізику. І зараз стріляють куди завгодно,

– підсумував активіст.

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