У Криму росіяни створили додаткові позиції систем ППО: ЗМІ показали супутникові знімки

На території тимчасово окупованого Криму були помічені нові позиції російської ППО. Загарбники розгорнули їх з півночі на південь.

Журналісти вивчили супутникові знімки Криму, який перебуває під тимчасовою окупацією росіян, та побачили нові позиції для ворожих ППО. Загарбники розмістили їх у ряд.

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Де саме розташовані позиції

Три нові позиції з'явилися біля села Чорноморське. ЗМІ припускають, що росіяни розмістили їх у бік ймовірної траєкторії прольоту ракет.

Водночас журналісти наголошують, що вони не побачили на цих позиціях військову техніку окупантів. Згідно з їхнім припущенням, росіяни можуть привозити техніку на ці позиції тільки вночі.

Медіа порівняло супутникові знімки за різні дати. Як з'ясувалося, найпівнічнішу позицію росіяни побудували 1 – 2 вересня. Друга, що розташована у напрямку на південь, з'явилася приблизно 8 – 14 вересня. А південна позиція була створена 18 – 22 вересня.

Супутникові знімки ворожої ППО у Криму: відео "Радіо Свободи"

Як працює російська ППО у Криму