У Криму росіяни створили додаткові позиції систем ППО: ЗМІ показали супутникові знімки
Джерело:"Радіо Свобода"
На території тимчасово окупованого Криму були помічені нові позиції російської ППО. Загарбники розгорнули їх з півночі на південь.
Журналісти вивчили супутникові знімки Криму, який перебуває під тимчасовою окупацією росіян, та побачили нові позиції для ворожих ППО. Загарбники розмістили їх у ряд.
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Де саме розташовані позиції
Три нові позиції з'явилися біля села Чорноморське. ЗМІ припускають, що росіяни розмістили їх у бік ймовірної траєкторії прольоту ракет.
Водночас журналісти наголошують, що вони не побачили на цих позиціях військову техніку окупантів. Згідно з їхнім припущенням, росіяни можуть привозити техніку на ці позиції тільки вночі.
Медіа порівняло супутникові знімки за різні дати. Як з'ясувалося, найпівнічнішу позицію росіяни побудували 1 – 2 вересня. Друга, що розташована у напрямку на південь, з'явилася приблизно 8 – 14 вересня. А південна позиція була створена 18 – 22 вересня.
Супутникові знімки ворожої ППО у Криму: відео "Радіо Свободи"
Як працює російська ППО у Криму
- Нещодавно на тимчасово окупованому Кримському півострову було гучно. Під Саками у районі села Молочне була завдано ракетного удару по ворожому ЗРК С-300. В результаті було знищено дизельний генератор, а комплекс ППО зазнав пошкоджень.
- Нагадаємо, жителі Севастополя показали проліт ракети та великий стовп диму після звуків "бавовни" та ймовірного прильоту по цілі. Окупанти між собою не узгодили легенду, тому спочатку загарбники відзвітували про нібито збиття двох повітряних цілей, а потім взагалі заявили про буцімто успішне знищення аж 8 ракет Storm Shadow.
- Як повідомлялося раніше, у ніч на 30 жовтня зенітний ракетний полк, який окупанти розмістили біля Оленівки у Криму, міг бути атакований ракетами. Попередньо відомо про 17 поранених загарбників та 5 пошкоджених машин.