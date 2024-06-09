Готують до відправки на Харківщину: "Атеш" виявив склад техніки у військовій частині Тольятті

Партизанський рух "Атеш" віднайшов склад ворожої техніки у військовій частині у Тольятті. Вочевидь окупанти планують вже незабаром залучити її до ведення війни проти нашої держави.

Так, як розповіли партизани, наразі у Самарській області ворог готує цю техніку для використання у своїй агресії. Ймовірно, він залучить її до наступу на Харківський напрямок.

Дивіться також ЗСУ тримають рубежі, росіяни тиснуть біля Глибокого: у Генштабі розповіли про поточну ситуацію

Готують техніку для наступу на Харківщину

Агент партизанського руху серед окупаційної російської армії на полігоні в Тольятті виявив техніку. Як повідомляють, її окупанти готують для відправки в Україну на Харківський напрямок.

Партизанам вдалося з'ясувати, що на полігоні розміщено десятки самохідних артилерійських установок та вантажівок. Серед усього озброєння також є танки.

Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення протиповітряної оборони та видобуваючи необхідні документи,

– йдеться у повідомленні партизанів.

Росіяни перекидають техніку до полігону у Тольятті: дивіться відео

Ситуація у Харківській області: що відомо

На Харківському напрямку росіяни збільшили кількість атак до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого. Ворог застосував КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини на Харківський напрямок з Херсонської області, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.

Днями офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин розповів, що зараз на цьому напрямку противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Росіяни планують поновити з новою потужністю штурмові дії в напрямку Липців і Вовчанську.

Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського розповів, що на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля біля Глибокого та Липців. Він намагається просуватися в бік цих населених пунктів, однак зазнає значних втрат і не має успіху.

Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти вДолучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!