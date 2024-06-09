Готують до відправки на Харківщину: "Атеш" виявив склад техніки у військовій частині Тольятті

9 червня 2024, 17:08
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Джерело:

"Атеш"

Партизанський рух "Атеш" віднайшов склад ворожої техніки у військовій частині у Тольятті. Вочевидь окупанти планують вже незабаром залучити її до ведення війни проти нашої держави.

Так, як розповіли партизани, наразі у Самарській області ворог готує цю техніку для використання у своїй агресії. Ймовірно, він залучить її до наступу на Харківський напрямок.

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Готують техніку для наступу на Харківщину

Агент партизанського руху серед окупаційної російської армії на полігоні в Тольятті виявив техніку. Як повідомляють, її окупанти готують для відправки в Україну на Харківський напрямок.

Партизанам вдалося з'ясувати, що на полігоні розміщено десятки самохідних артилерійських установок та вантажівок. Серед усього озброєння також є танки.

Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення протиповітряної оборони та видобуваючи необхідні документи,
– йдеться у повідомленні партизанів.

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Ситуація у Харківській області: що відомо

  • На Харківському напрямку росіяни збільшили кількість атак до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого. Ворог застосував КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.
  • За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини на Харківський напрямок з Херсонської області, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.
  • Днями офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин розповів, що зараз на цьому напрямку противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Росіяни планують поновити з новою потужністю штурмові дії в напрямку Липців і Вовчанську.
  • Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського розповів, що на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля біля Глибокого та Липців. Він намагається просуватися в бік цих населених пунктів, однак зазнає значних втрат і не має успіху.

Автор: Маргарита Волошина