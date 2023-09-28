Перекритий на ніч Керченський міст та інтригуюча тиша: у Криму знову "щось сталося"

Окупанти 28 вересня повідомили про "планове" закриття Кримського мосту на цілу ніч. На фоні цих новин місцеві пабліки публікують фото пожежі у Керчі.

Загалом міст недоступний для автомобільного транспорту аж на 9 годин. Заборона на проїзд почала діяти з 21:00.

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Дивні дива у Криму

В окупованому Криму знову відбуваються загадкові події. Зокрема, 28 вересня росіяни на цілу ніч перекрили Кримський міст – з 21:00 до 06:00. Вони заявили, нібито це плановий захід для проведення "відновлюваних робіт".

Згодом місцеві телеграм канали повідомили про потужну пожежу в Аджимушкаї, що у Керчі. Кримчани заявляють нібито це палає трава.

На півострові щось потужно горить / фото з кримських пабліків

Варто зазначити, що на фоні цих подій військовий партизанський рух "Атеш", що діє на окупованому півострові, опублікував небагатослівний пост зі словом "тиша".

Самі ж росіяни почали кричати про український "фейк". Там заявили, нібито нічого ніде не горить, а якщо і горить, то не там. Окупанти почали стверджувати, що на ймовірному місці пожежі взагалі немає будівель. Зранку нібито рух мостом відновиться.

Що буде з Кримським мостом