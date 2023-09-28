Перекритий на ніч Керченський міст та інтригуюча тиша: у Криму знову "щось сталося"
Окупанти 28 вересня повідомили про "планове" закриття Кримського мосту на цілу ніч. На фоні цих новин місцеві пабліки публікують фото пожежі у Керчі.
Загалом міст недоступний для автомобільного транспорту аж на 9 годин. Заборона на проїзд почала діяти з 21:00.
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Дивні дива у Криму
В окупованому Криму знову відбуваються загадкові події. Зокрема, 28 вересня росіяни на цілу ніч перекрили Кримський міст – з 21:00 до 06:00. Вони заявили, нібито це плановий захід для проведення "відновлюваних робіт".
Згодом місцеві телеграм канали повідомили про потужну пожежу в Аджимушкаї, що у Керчі. Кримчани заявляють нібито це палає трава.
На півострові щось потужно горить / фото з кримських пабліків
Варто зазначити, що на фоні цих подій військовий партизанський рух "Атеш", що діє на окупованому півострові, опублікував небагатослівний пост зі словом "тиша".
Самі ж росіяни почали кричати про український "фейк". Там заявили, нібито нічого ніде не горить, а якщо і горить, то не там. Окупанти почали стверджувати, що на ймовірному місці пожежі взагалі немає будівель. Зранку нібито рух мостом відновиться.
Що буде з Кримським мостом
- Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗСУ б'ють та будуть бити по Керченському мосту – українці доведуть справу до кінця. При цьому російський диктатор ніяк не зможе відповісти на атаки.
- На півострові немає місця, куди не можуть досягнути українські безпілотники, крилаті ракети або диверсійні групи. Весь Крим розташований буквально на долоні – українці виконали ряд кроків для досягнення такого результату.
- Після кількох атак Керченський міст частково не працює, тому вже росіяни почали шукати альтернативні шляхи постачання припасів – вони будуть залізничне сполучення з Ростову. Окупанти прекрасно розуміють, що міст буде зруйнований і вони опиняться у пастці.