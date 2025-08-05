Росіяни постійно удосконалюють свої БпЛА, щоб завдавати ефективніших ударів по території України. Проте українські сили знаходять способи протистояти їм.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, наголосивши, які варіанти модернізації "Шахедів" здійснює ворог. Також у ЦПД повідомили, що Україна вже має перехоплювачі реактивних "Шахедів", які все частіше росіяни запускають на територію нашої країни.

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У чому особливість модернізованих російських "Шахедів"?

Жмайло пояснив, що ворог постійно удосконалює "Шахеди". Переносять баки всередину дрона для того, щоб під час роботи мобільних вогневих груп вони були стійкішими. Застосовують різноманітні типи бойової частини – кумулятивної, фугасно-осколкової, запалювальної дії – для ударів по українській критичній нафтогазовій інфраструктурі, щоб була детонація.

Також під крила підв'язують окремі вибухові частини протитанкових мін, які під час польоту дрона скидають їх для завдання додаткового ураження,

– підкреслив він.

Крім того, окупанти розсипали з дронів невеличкі міни, що мають потужність як у мін типу "пелюстки". Вони не вбивають людину, але призводять до ампутацій, виводять з ладу колісний автотранспорт та навіть колісні броньовані машини, які наїжджають на таку міну, і це призводить до пошкодження і розриву. Ця затримка, за словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, дає можливість росіянам прицілитися з FPV-дрона.

Також російські дрони почали скидати "маячки", які потім мають коригувати обстріли українських міст. Ці предмети не містять вибухівку – виключно електроніку, яка працює на ворога.

Щодо "маячків", то росіяни для цього використовують, зокрема, своїх агентів із громадян України. Їх навчають закладати вибухові пристрої,

– пояснив він.

Крім того, окупанти використовують тактику встановлення камер, наприклад, на дереві, для полювання за українськими військовиками та для коригування ударів по тій чи іншій території. Камера в режимі реального часу знімає місце удару і, за його словами, це дозволяє росіянам далі корегувати.

Тому не можна сказати, що це їм якось допоможе, що завдяки цим "маячкам" вони будуть здатні бити точніше, і їм буде не потрібна агентура.

Водночас без перебільшення можна сказати, що для правоохоронних органів, СБУ роботи додасться. Однак коли ми чуємо про теракти, це не та кількість, на яку розраховували росіяни. У них успішних прикладів – одиниці. При цьому СБУ щодня затримує колаборантів, які потім отримують реальні строки ув'язнення,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Тому, на його думку, з цим викликом українські спецслужби та правоохоронці також впораються.

Нагадаємо, що авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив відмінність реактивних "Шахедів" від класичних. За його словами, це так званий "Шахед 236", який використовує реактивні двигуни. Він є значно дорожчим, ніж звичайні безпілотники. Протидіяти цим "Шахедам" складніше, насамперед через їхню швидкість, яка складає понад 600 кілометрів за годину. Однак проти таких БпЛА мобільні вогневі розрахунки є неефективними без використання спеціальних засобів, таких як ПЗРК.