Це безглуздя, – Андрющенко розповів, як росіяни намагаються укріпити Маріуполь

Росіяни розуміють, що успіхи ЗСУ на фронті лише розширюватимуться. Тому вже почали активно готуватися до цього моменту. Зокрема, укріплюють Маріуполь та прилеглі до нього містечка.

Вдаються окупанти й до доволі дивних методів оборони окупованого Маріуполя та Азовського узбережжя. Детальніше про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як укріплюються окупанти

Росіяни будують додаткові фортифікаційні споруди під Маріуполем, але самому місті їх немає. Зараз росіяни також добудовують кілька мостів через річку Кальчик та річку Кальміус.

Вони частину річки просто засипали шлаком, навіть по дну протягнули колючий дріт. Це якесь безглуздя там відбувається. Не кажучи вже про замінування мостів, де сьогодні їздять цивільні автівки,

– зазначив Петро Андрющенко.

Поблизу міста росіяни фактично завершують укріплення. Натомість зараз вони зосередились на проведенні ліній оборони від селища Нікольське в бік села Стародубівки і до Розівки, що уже в Запорізькій області.

"Основне завдання цих ліній оборони – вже не Маріуполь. Вони для того, аби, коли прорветься фронт по лінії Вугледару та Пологів, не дати Силам оборони перерізати "пуповину" – дорогу життя в Крим", – зауважив Андрющенко.

Ця дорога суходолом з'єднує тимчасово окупований Кримський півострів та Росію. Цю частину почали потужно укріплювати, аби ускладнити вихід ЗСУ до Азовського узбережжя.

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Азовське узбережжя захищають

Фактично, все що є між Маріуполем та Бердянськом по лінії моря – це величезний військово-логістичний хаб, який використовують росіяни для навчань, ремонтів, перевезення ресурсів.

Крім того, якщо вийти, наприклад, до селища Урзуф – через 30 кілометрів там аеродром Приморсько-Ахтарська. Умовно, поставивши там "Гради" – можна перемелювати цей аеродром навіть з узбережжя Азовського моря,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Звісно, це розуміють і російські окупанти, тому працюють над укріпленням та захистом лінії узбережжя. Потроху вони почали окопуватись і в районі пляжів.

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