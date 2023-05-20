Бомба прилетіла, коли Михайло й Наталя спали у ліжку: деталі кривавої атаки на Берислав
Російські військові вночі 20 травня завдали удару по Бериславу в Херсонській області. Жертвами російської атаки стали двоє людей.
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону розповів деталі нічної атаки з боку росіян, пише 24 Канал. За його словами, після опівночі росіяни продовжили обстрілювати Херсон та населені пункти.
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Унаслідок обстрілу Херсонщини двоє загиблих та один поранений
У селищі Кіндійка постраждав чоловік, який був у будинку, куди прилетів мінний снаряд окупантів. Чоловіка доставили в лікарню з дуже важким пораненням руки.
Толоконніков розповів, що під ранок росіяни вдарили по Миколаївці та Бериславу авіабомбами. Підлий обстріл відбувся о 4 ранку, коли люди спали вдома.
Повідомляється, що один зі снарядів прилетіла в будинок Михайла та Наталії, яким було по 45 років. На момент обстрілу Берислава вони спали й, на жаль, загинули після влучання.
Наслідки обстрілу будинку в Бериславі / Фото Офіс генпрокурора
Михайло та Наталія загинули в ліжках. Саме там їх тіла виявили рятувальники, коли розбирали завали.
Росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область
- Олександр Толоконніков повідомив, що 19 травня російські військові 53 рази обстріляли Херсонщину з лівого берега. Окупанти використовували дрони та керовані авіаційні бомби.
- Під вогнем окупантів знову опинився Кізомис. На щастя, внаслідок обстрілів там нема постраждалих за вчорашню добу.
- Однак унаслідок обстрілів є руйнування. Зокрема, в Бериславському районі російські військові били по автозаправці.
- Також в Антонівці були займання домівок після обстрілів. Пожежі під обстрілами ліквідували рятувальники.