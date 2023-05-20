Бомба прилетіла, коли Михайло й Наталя спали у ліжку: деталі кривавої атаки на Берислав

Російські військові вночі 20 травня завдали удару по Бериславу в Херсонській області. Жертвами російської атаки стали двоє людей.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону розповів деталі нічної атаки з боку росіян, пише 24 Канал. За його словами, після опівночі росіяни продовжили обстрілювати Херсон та населені пункти.

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Унаслідок обстрілу Херсонщини двоє загиблих та один поранений

У селищі Кіндійка постраждав чоловік, який був у будинку, куди прилетів мінний снаряд окупантів. Чоловіка доставили в лікарню з дуже важким пораненням руки.

Толоконніков розповів, що під ранок росіяни вдарили по Миколаївці та Бериславу авіабомбами. Підлий обстріл відбувся о 4 ранку, коли люди спали вдома.

Повідомляється, що один зі снарядів прилетіла в будинок Михайла та Наталії, яким було по 45 років. На момент обстрілу Берислава вони спали й, на жаль, загинули після влучання.

Наслідки обстрілу будинку в Бериславі / Фото Офіс генпрокурора

Михайло та Наталія загинули в ліжках. Саме там їх тіла виявили рятувальники, коли розбирали завали.

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