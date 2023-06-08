Окупанти вбили цілу родину на Донеччині – дідуся, його сина та 4-річного онука

Російські військові 7 червня обстріляли Українськ, що в Донецькій області. Жертвою атаки окупантів стала ціла родина.

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Українська близько 19:45. Внаслідок обстрілу загинула родина з трьох людей та поранено ще чотирьох дітей.

Дивіться також "Випалена земля та вогняні смерчі": як і чому Росія наслідує тактику Гітлера, Сталіна та ІДІЛ

Серед поранених відразу четверо діток

Обстріл з боку окупантів забрав життя дідуся, його сина та 4-річного онука. Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9 й 13 років, зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень.

Також на місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку. Остаточна кількість жертв встановлюється.

За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Українськ з артилерії.

Показуємо Українськ на карті

Водночас глава Донецької ОВА Павло Кириленко інформує, що росіяни обстріляли Українськ 152-міліметровою артилерією. Він уточнив, що всього поранено 5 людей.

У самому місті пошкоджені 14 багатоповерхівок та 2 приватні будинки.

Росіяни обстрілюють Донецьку область

Крім того, Павло Кириленко повідомив оперативну ситуацію по Донецькій області станом на ранок 8 червня. Зокрема:

на Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Нескучному – пошкоджено будинки на 4 вулицях;

на Донецькому напрямку Курахівська громада тричі потрапляла під обстріли. Зранку 4 ракети ворог випустив по Авдіївці – поранено 1 людину;

на Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку. У місті пошкоджені 3 будинки, 2 адмінбудівлі та 1 інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки. Ввечері під вогнем опинилися околиці Костянтинівки;

на Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

Наслідки обстрілу Донецької області 7 червня / Фото з телеграму глави Донецької ОВА