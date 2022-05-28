Росіяни вбили ще 5 українців на Донеччині, кількість жертв у Маріуполі та Волновасі – невідома

Російські окупанти продовжують вбивати цивільне населення на Донбасі. Зокрема, Павло Кириленко повідомив, що загарбники забрали життя ще 5 українців на Донеччині.

Голова Донецької ОВА Кириленко також заявив, що наразі відомо про 4 поранених. Він наголосив: кожного воєнного злочинця покарають.

Зауважте Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми – вони помиляються, – Зеленський

Кириленко додав, що станом на 27 травня неможливо встановити, скількох людей окупанти вбили у Маріуполі та Волновасі.

Росія вбиває цивільних. Сьогодні росіяни вбили 5 і поранили ще 4 мирних жителів Донеччини. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі,

– мовиться у повідомленні.

Очільник ОВА про ситуацію на Донеччині

Кириленко розповів, що наразі уся лінія фронту – під обстрілами. Російські загарбники гатять по Авдіївці, Світлодарську, Мар'їнці, Красногорівці та інших населених пунктах. Упродовж 27 травня були "прильоти" по території Святогірської громади.

Росіяни гатять з різних видів зброї.

Українські захисники та захисниці зосередилися на тому, аби стримати окупантів й не дати їм реалізувати своїх планів. Мовиться про захоплення території усієї Луганщини, а також – траси Бахмут – Лисичанськ. Кириленко наголосив, що російські окупанти продовжують свою тактику та знищують усю цивільну інфраструктуру.

Окупанти обстріляли 49 населених пунктів

Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що російські окупанти обстріляли на Донеччині та Луганщині 49 населених пунктів. Ворог відкривав вогонь з:

бойової авіації;

реактивної системи залпового вогню;

ствольної артилерії великих калібрів;

танків;

мінометів різних систем.

Українські захисники та захисниці завдали ворогу значних втрат. Зокрема, знищили:

5 танків;

• 10 одиниць бойової броньованої техніки;

• 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Зеленський про ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців у ніч на 28 травня заявив, що ситуація на Донбасі – дуже важка. Хоча б до сотого дня війни російські загарбники намагаються досягнути тих цілей, які подівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го лютого.

"Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це – ми, це наша сутність", – заявив Зеленський.

Важливо – нічне звернення Зеленського за 27 травня: дивіться відео