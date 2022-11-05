Повісили біля суду за проукраїнську позицію: деталі цинічної страти жительки Скадовська

55-річну Тетяну Мудренко росіяни вбили всередині жовтня. Все тому, що навіть після окупації її рідного міста вона не приховувала свою проукраїнську позицію та дратувалася, що сусіди, які ще вчора називали своїм домом Україну, різко стали симпатизувати Росії.

Як розповіла сестра загиблої Наталя, за відмову визнавати окупацію Скадовська жінку повісили на вулиці навпроти будівлі місцевого суду. При цьому у свідоцтві про смерть цинічно написали, що причина – "механічна асфіксія".

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Сильна жінка із проукраїнською позицією

Тетяна за спеціальністю була медсестрою та певний час виконувала обов’язки фельдшера на місцевій фабриці "Славутич". Також вона працювала у лікарні у відділеннях пульмонології, хірургії та інфекційному. І навіть на пенсії продовжувала працювати у лікарнях та дитячих санаторіях Скадовська та супроводжувала дітей з інвалідністю. Також Тетяна Мудренко доглядала людей похилого віку.

Її завжди поважали за кваліфіковану допомогу, добре серце,

– зазначила сестра Наталя Чорна.

Після початку повномасштабної війни вона разом з іншими містянами виходила на площі проти окупантів, де зокрема співала українські пісні та гімн. Та навіть після силового розгону не злякалася та не зрадила свої переконання та себе. Тетяна й надалі продовжувала їздити велосипедом з українським прапорцем та спілкувалася українською. А виїжджати зі Скадовська не хотіла, бо любила місто і вірила у перемогу України.

Наталя розповіла, що згодом Тетяна стала побоюватися за своє життя та розповідала, що у місті стало більше колаборантів, а згодом й взагалі без подробиць сказала, що її вирахували.

Тільки сказала, що коли все закінчиться, ми зустрінемося і вона все розповість і додала: "якщо залишусь живою". Ця фраза засіла у мене в голові,

– розповіла Наталя Чорна.

7 жовтня зв'язок обірвався

Наталя Чорна розповіла, що одного дня до Тетяни та її чоловіка причепилися поліцейські-колаборанти. Вони хотіли забрати машину, але люди навколо врятували, тож подружжя відпустили. Однак уже ввечері за ними повернулися і цього разу перерили ще й помешкання та забрали велосипеди з автомобілем.

У той же вечір Тетяна заявила в обличчя окупантам, що Скадовськ – це Україна, і він ніколи не буде російським. За це її з чоловіком відвезли до місцевого СІЗО, а згодом її повісили біля суду.

Одна дівчина зателефонувала мені ввечері й сказала, як вони її повісили. Сказала: ти маєш знати, що вони її чимось накачали, щось у рот залили і повісили перед судом,

– розповіла Наталя.

Спочатку окупанти заперечували смерть її сестри, однак 15 жовтня підтвердили. Вони надіслали фото тіла у морзі та висновок судмедексперта, в якому причиною смерті вказане удушення.

У місцевих пабліках припускають, що до вбивства Тетяни може бути причетний керівник окупаційного карного розшуку так званої поліції Скадовська Ігор Іванович Кузьменюк.

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